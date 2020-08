Emma Berk

Neuruppin Der junge Unternehmer Christopher Kutzer war ursprünglich auf der Suche nach einer Möglichkeit, das "Sommerloch" für die Mitglieder seines Fitness- und Gesundheitsstudios "You" in Neuruppin zu überbrücken. Die Trainingsbeteiligung wäre im Sommer aufgrund der Hitze stark dezimiert. Kutzer sah die Lösung in dem beliebten Wassersport. Er stellte seinen Mitgliedern die SUP-Boards kostenlos zur Verfügung, um ihr Training aufs Wasser zu verlegen. Schnell stellte sich aber heraus, dass die Nachfrage und der Bedarf in der Region zwar sehr hoch sind, es jedoch an Angeboten mangelt. "Wir bauten eine Website, worüber jeder der Lust hat, ein Board mieten kann", sagt Kutzer.

Das Angebot würde gut ankommen und sei gerade für Touristen attraktiv, die nach einer Möglichkeit schauen, die Region zu erkunden. Die Reservierung erfolgt ganz einfach über das Internet unter www.sup-neuruppin.de. Danach kann das SUP-Board abgeholt werden, in Form eines Rucksacks, in welchem sich das Board, inklusive dem nötigen Zubehör – einer Luftpumpe, dem Paddel, einer Sicherheitsleine und Flickzeug – befindet. "Jeder kann dort starten, wo er möchte. Wir wollen keinem etwas vorschreiben", sagt der Unternehmer. Das Board pumpt jeder selbst auf, am gewählten Ort und startet seine Tour.

Abendliche Tour am Bollwerk

Beliebt sei eine abendliche Tour am Bollwerk. Von dort aus könne man den Sonnenuntergang beobachten. Eine Ausleihe über Nacht ist möglich. Bei Bedarf sind auch Schwimmweste, Neoprenanzüge und wasserfeste Rucksäcke erhältlich. Kutzer empfiehlt beim Paddeln lange, möglichst lockere Kleidung und unbedingt einen Kopfschutz. Die Sonne auf dem Wasser sei "nicht zu unterschätzen." Zusätzlich würde man nicht viel benötigen. Das Beherrschen der Verkehrsregeln auf dem Wasser ist wichtig, außerdem sollte man schwimmen können. Wer die Regeln nicht kennt, kann sie auf der Website nachlesen. Auch Lehrvideos sind dort bereit gestellt, sodass Neugierige gut vorbereitet sind, wenn sie zum ersten Mal auf dem Board stehen.

Ein besonderes Angebot, das sonst eher selten zu finden ist, sind die sogenannten "MEGA SUPs". Auf den großen Boards finden bis zu zehn Personen Platz. "Das ist gerade für Sportvereine interessant. Sie verlagern ihre Trainingseinheiten aufs Wasser." Doch auch für den Freizeitgebrauch sind die Gruppen-SUPs eine spannende Attraktion. Der SUP-Verleih Neuruppin besitzt inzwischen zehn Boards, welche täglich ausgeliehen werden können. Empfohlen wird jedoch, mindestens zu zweit zu fahren. So kann in Notfällen Hilfe geleistet werden. Kinder können auf den stabilen Boards problemlos bei ihren Eltern mitfahren.

Die Preise reichen von 30 Euro fürs kleinste bis zu 99 Euro fürs größte Board pro Tag. Kutzer möchte auch in Zukunft dazu beitragen, dass die Region interessant bleibt. Er arbeitet bereits an einem spannenden Konzept, das Einwohnern und Touristen neue, spannende Möglichkeiten bietet, Ruppin zu erleben.