Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Er wolle keine Rückkehr zum Homeschooling wie nach dem Lockdown, sondern er werde alles dafür tun, den Präsenz-Unterricht in den Schulen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin abzusichern, versprach Schulamtsleiter Dietmar Menzel am Donnerstag im Bildungsausschuss des Kreises in Neuruppin. "Die Betreuung der Kinder in Schulen ist wichtig."

Ansonsten sei das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen vernünftig angelaufen. Die entsprechenden umfangreichen Hygienemaßnahmen seien umgesetzt und Lehrpläne angepasst worden. Auch die Maskenpflicht werde an den Bildungseinrichtungen umgesetzt, auch wenn die Wärme sowohl den Kindern, als auch den Lehrern zu schaffen mache, erklärte Dietmar Menzel. Zudem sei das Thema Corona zunehmend ein politisches Problem, zu dem es unterschiedliche Ansichten gebe, denen die Lehrer begegnen müssen. Aber in OPR sei das Leben noch in Ordnung, beruhigte Menzel.

Um den Präsenz-Unterricht gewährleisten zu können, sei es gut, dass aktuell sämtliche Lehrerstellen im Kreis besetzt sind. "Es gibt keine größeren Personallücken", versicherte Menzel, der mit seinem Schulamt für die Landkreise Ostprigntz-Ruppin, Oberhavel, Prignitz und das Havelland zuständig ist. Für diese seien zum neuen Schuljahr 385 Lehrer mit unbefristeten und 250 Lehrer mit befristeten Verträgen eingestellt worden – darunter auch Quereinsteiger.