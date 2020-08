Olav Schröder

Bernau (MOZ) Das Fahrradparkhaus am Bernauer Parkhaus wird aller Wahrscheinlichkeit nach zusätzliche Parkboxen erhalten. So sollen die Sicherheit vor Diebstählen erhöhen.

Einstimmig haben sich sowohl der Finanz- als auch der Stadtentwicklungsausschuss für die Aufstellung von rund 50 Boxen ausgesprochen. Fünf davon sollen auch eine Energiesäule zum Aufladen erhalten. Strittig war lediglich ein Zusatzantrag, der zum Ziel hatte, dass sich die Investitionskosten durch die Mieteinnahmen einmal amortisieren und auf diese Weise auf lange Sicht wieder eingebracht werden.

Umstrittene Gebühren

Die Ausgangslage war klar: Die Stadtverordnetenversammlung hatte die Verwaltung beauftragt, eine Lösung für weitere abschließbare Boxen zu finden, ohne vorhandene kostenlose Abstellmöglichkeiten zu verringern. Dies wird so eingehalten. Für die neuen Anlagen ist die Südwestseite des Fahrradparkhauses vorgesehen. Dort können 54 einfache Boxen oder alternativ 44 Boxen ohne und fünf mit Ladesäule platziert werden. Ohne Grundstückskosten werden die Ausgaben auf rund 102 000 Euro veranschlagt.

Es sei zu überlegen, ob die Investition nicht durch einen "relativ geringen monatlichen Beitrag gedeckt werden könne", regte Daniel Sauer (CDU) an. Innerhalb von 20 Jahren – dann müssten die Boxen sowieso erneuert werden – könne so eine Amortisierung erreicht werden. Er schlug vor, für Boxen ohne Ladeanschluss 15 Euro und mit Anschluss 20 Euro im Monat zu erheben.

Auf Gegenliebe stieß er damit nicht. Josef Keil (SPD), dessen Fraktion den Prüfauftrag zur Aufstellung der Boxen angestoßen hatte, nannte dies "grotesk". Niemand käme auf die Idee, für Autos Parkgebühren zu erheben, die die Herstellung der Parkplätze decken. Ziel der Aufstockung von Fahrradstellplätzen sei es, zu einem veränderten Mobilitätsverhalten beizutragen. Daniel Sauer hielt dem entgegen, dass mit den abschließbaren sicheren Boxen eine zusätzliche Leistung angeboten werde und der Stadthaushalt nun einmal auch von Re-Finanzierungen lebe.

Nutzung per Münzeinwurf

Dass der Aufstellungsbeschluss noch keine Vorgaben für die Vermarktung vorsehe, hielt Jonathan Etzold (Bündnisgrüne) fest. Er regte allerdings an, dass auch über eine Nutzung der Boxen per Münzeinwurf nachgedacht werden könnte. So würden mit den Boxen noch mehr Nutzer erreicht werden.

Gegen den CDU-Antrag spreche, dass sich dann viele Pendler für ein Fahrrad-Mitnahmeticket der S-Bahn entscheiden, sagte Irene Köppe (Linke). Die Züge würden dann noch voller.

Lars Stepniak-Bockelmann versteht die Boxen als ein "Dankeschön an die Bürger, weil sie nicht die Straßen verstopfen". Er ist ebenso sachkundiger Einwohner wie Daniel Wendt, der darauf hinwies, dass Autofahrer für einen sicheren Garagenplatz bereit sind, mehr zu bezahlen. Außerdem habe die Stadt auch Folgekosten zu begleichen.