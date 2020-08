Ulrich Thiessen

Strausberg (MOZ) Der Wald hat es Günter Ahrens angetan. Als Fünfjähriger beim Osterspaziergang verkündete er seinen Eltern: "Ich werde Förster". Das war Mitte der 50er Jahre in Mecklenburg. Der Sohn eines Landwirts blieb dabei und studierte von 1968 bis 1972 in Dresden Forstwissenschaften. Einer der teuersten und aufwendigsten Studiengänge überhaupt, berichtet der 70-Jährige mit einer Leidenschaft, die klar macht, dass ihn die Wälder auch heute noch nicht losgelassen haben.

Man könnte mit ihm wohl endlos über den Zustand unserer Wälder reden, die in diesen Jahren der Dürre, Brände und Stürme die Allgemeinheit viel mehr interessieren als es früher der Fall war. Das Treffen in einem Café in Strausberg hat aber einen anderen Anlass. Günter Ahrens hat sich mit einem Leserbrief zum Thema 30 Jahre Wende zu Wort gemeldet als es darum ging, ob die Ostdeutschen bei Stellenbesetzungen einen Sonderbonus brauchen, um ihren Anteil im Öffentlichen Dienst zu erhöhen. Nein, sagt er, die Ostdeutschen brauchen keine Vorteile – nur gleiche Chancen.

1972 nach dem Studium zum Diplom-Forstingenieur gab es verschiedene Möglichkeiten: Kirchenforst, Landesforst, Militärforst und Forsteinrichtungen. Günter Ahrens wurde zunächst für drei Jahre im Militärforst in Strausberg verpflichtet und blieb. 1985 dann Oberförster. "Ich war am Ziel meiner Wünsche", sagt der Strausberger rückblickend. Schon im Studium habe jeder davon geträumt, einmal dieses Amt zu bekleiden. Und dann schiebt er nach, dass auch das einen Preis hatte: die Mitgliedschaft in der SED. Bis zu diesem Punkt hatte er das vermeiden können, hatte Abitur gemacht und studiert, obwohl er aus einem christlichen Elternhaus stammte.

Weniger Gehalt für Ostdeutsche

Nach dem 3. Oktober 1990 – dem Tag der Deutschen Einheit – hörte die Oberförsterei Strausberg mit ihren 65 Mitarbeitern auf zu existieren. Während beim Landesforst zunächst alles beim Alten blieb, sah es in der Bundesforstverwaltung, zu der der Militärforst nun gehörte, anders aus. Die Oberförster mussten sich neu als künftige Forstamtsleiter bewerben. Auch Günter Ahrens. Er wurde vereidigt und verbeamtet – statt mit der zu dieser Stelle gehörenden Einstufung der A 15, mit der niedrigeren A 13. Als Ostdeutscher erhielt er die damals üblichen 65 Prozent des Einstufungsgehaltes.

Es kamen die westdeutschen Kollegen, Absolventen von der Hochschule ohne Berufserfahrung, die mit vollen Bezüge starteten, plus Buschzulage, wie die Extrazahlungen für die Aufbauhilfe in Ostdeutschland genannt wurden. Viele kamen, berichtet Günter Ahrens, blieben bis zur Verbeamtung oder zur nächsten Beförderung und ließen sich wieder in den Westen versetzen.

Eine der ersten Aufgaben nach der Wende war die Anpassung der Oberförsterei an die Vorgaben des Personalschlüssels. Dieser sah bei 15 000 Hektar Wald eine Belegschaft von 23 statt der bisherigen 65 Mitarbeitern vor. Zu DDR-Zeiten war man froh, eigene Technik und Fahrzeuge zu haben und sie selbst reparieren zu können. Das war von einem Tag auf den anderen nicht mehr gefragt und der neue, alte Chef erhielt den Auftrag seine Kollegen zu entlassen. "Wenn Sie das nicht machen, macht es ein anderer", stand quasi als Drohung im Raum. Mehr will Günter Ahrens dazu nicht sagen.

Übrig geblieben aus jener Zeit sind vor allem Anekdoten. Sie sind heute leicht mit einem Schmunzeln erzählt, die Gefühlslage dahinter – damals in den bewegten 90ern – lässt sich nur erahnen. So war Günter Ahrens vor der Wende als Oberförster Mitglied in der Arbeitsgruppe kommunale Ordnung und Sicherheit, eine Art Beirat für die Verwaltung, dem die Chefs der Feuerwehr, der Polizei und von Vereinen angehörten. Bei seinen Vorgesetzten in der Bundesforstverwaltung läuteten bei dem Begriff "Sicherheit" die Alarmglocken. Die Assoziation Staatssicherheit lag wohl nahe. Günter Ahrens musste nach Berlin reisen und sich erklären, unabhängig von der bereits durchgestandenen obligatorischen Stasiüberprüfung.

Zufriedenheit statt Verbitterung

Irgendwann erfolgte die Beförderung zu A14, bis zur 15 hat er es nie geschafft. Entsprechend geringer fällt heute die Pension aus, sagt der 70-Jährige. Er klingt dabei nicht bitter. Er ist zufrieden, führt ein gutes Leben und er weiß, dass andere in den 90ern ihre Arbeit verloren haben und heute mit den Folgen leben müssen, sagt er.

Aber Günter Ahrens findet auch, dass viel zu wenig über die Zeit vor 30 Jahren geredet wird und vieles dabei nicht gesehen wird. Außerdem fragt sich der Pensionär, warum man in einem Bereich wie dem Forst nicht auf die Kompetenz derjenigen gesetzt habe, die die Wälder kannten, die Bäume pflanzten und sie haben wachsen sehen.