Nicht an einem Tag erbaut: Nahe der A12 zwischen Fürstenwalde und Rauen haben Unbekannte ein mehrstöckiges Baumhaus errichtet. Zudem wurde ein drei Meter tiefes Loch in den Boden gegraben. Der Stadtforst muss die Bauten nun beseitigen. © Foto: Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Eine Walddisco, ein Jugendclubhaus, oder eine Unterkunft als Versteck für schlechtere Zeiten? Worum genau es sich bei dem Bauwerk im Fürstenwalder Stadtforst handelt ist nicht klar. Aber eines ist sicher: Illegal ist es auf jeden Fall – und gefährlich.

Unweit der A12 zwischen Fürstenwalde und Rauen führt ein mit Stöcken markierter, schmaler Pfad in den Wald hinein. Stadtforstmitarbeiter Martin Müller begutachtet den Bau, den Unbekannte in seinem Revier errichtet haben. Vor ihm tut sich eine etwa vier mal vier Meter große und drei Meter tiefe Grube im Waldboden auf, dahinter ragen mehrstöckige Aufbauten in die Bäume. "Wir haben immer wieder Bauwerke im Wald, die uns Bürger melden", sagt Müller. "Aber nicht in dieser Dimension."

Es ist eine seltsame Mischung an Gegenständen, die dort zurückgelassen wurden: Schnaps- und Bierflaschen, ein kaputter Einkaufswagen, zwei Grills sowie Bügelperlen zum Basteln, die in einem Stoffbeutel in der oberen Etage des überdimensionierten Baumhauses hängen. Dahinter liegt Müll vergraben.

"Es sieht aus wie eine Party-Location", sagt Müller. Doch das große Loch im Boden sorgt für Unverständnis. Wer dort reinfalle, komme selbst kaum wieder heraus. Vielleicht hätten es auch Anhänger von Verschwörungsideologien gegraben. Doch den eigentlichen Zweck kann er sich nicht erklären. Müller hat die Stelle vorerst mit einem Absperrband markiert. Dietmar Krüger aus Rauen, den Müller zur Nachbarschaftshilfe angefragt hat, wird das Loch mit seinem Radlader zuschütten. Auch Krüger hält die Grube für gefährlich.

Verursacher müssen rückbauen

Zu Straftaten an dem Ort liegen laut Polizei keine Erkenntnisse vor. Müller hatte mit einer Anzeige noch bis Freitag gewartet, wollte den Verursachern eine Chance geben, den Bau zu beseitigen. Immer wieder ist er an der Stelle vorbeigegangen, in der Hoffnung jemand anzutreffen. Zuletzt hat er Zettel aufgehängt. "Die Zettel sind wieder weg, aber der Bau ist noch da", sagt Müller. "Im Prinzip sind die Verursacher für den Abbau verantwortlich", erklärt er. Die seien aber häufig schwer ausfindig zu machen. Ein Loch im Wald zu graben, stelle eine Gefahrenquelle dar, betont auch Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Wer dabei erwischt werde, müsse mit einem Bußgeld rechnen.