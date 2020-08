Bietet Fledermausführungen an: Sandra Schwarze vom Stadtteilzentrum Kaulsdorf im Garten der Sinne in Mahlsdorf. Hier zeigt sie einen "Bat-Detektor", der die Schallrufe der Fledermäuse in ein für das menschliche Ohr wahrnehmbares Knacken umwandelt. © Foto: Jacqueline Westermann

Jacqueline Westermann

Berlin (MOZ) Gibt es Vampirfledermäuse?" fragt Sandra Schwarze vom Stadtteilzentrum Kaulsdorf und blickt die kleine Gruppe, die um sie herum auf Bänken und Stühlen sitzt, erwartungsvoll an. "Ja", antwortet ein Junge. Schwarze, die an diesem Abend eine Fledermausführung im Garten der Sinne in Mahlsdorf abhält, wiederholt ihre Frage erneut, dieses Mal etwas lauter. Aus einem Holzhaus im Hintergrund ertönt ein Knall und ein wenig Rauch wabert aus der Türöffnung. Im Nebel erscheint Graf Dracula. Die anwesenden Kinder staunen mit offenen Mündern, begleitende Eltern und Großeltern lächeln amüsiert.

Warten mit dem "Bat-Detector"

Doch auch die Jüngsten erkennen schnell, dass es sich um Ioseb Kartlelishvili handelt. Der Koordinator des Garten der Sinne hat sich in einen schwarzen Umhang geschmissen und trinkt eine rote Flüssigkeit aus einem Reagenzglas. "Das ist Kirschsaft", ruft die fünfjährige Aurelia. Kartlelishvili merkt, dass er mit der Performance eines bluttrinkenden Vampirs nicht weit kommen wird. Dennoch erlaubt der Auftritt eine kurze Unterbrechung des mit Fakten gefüllten Vortrages von Sandra Schwarze rund um das Thema Tiere der Nacht und Fledermäuse. Diesen hält sie im Rahmen ihrer Fledermausführung in den Sommermonaten in der Umweltbildungseinrichtung des Verein Mittendrin leben.

Mittendrin leben ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1993 der psychosozialen Betreuung von Menschen mit Einschränkungen widmet. Im Garten der Sinne können Kleingruppen, vor allem Kinder, zu Sinnesführungen kommen und erleben wie unsere Natur funktioniert. "Der Garten ist nicht nur ein Projekt, sondern wir bringen Kindern bei, wie sensibel unsere Natur ist", erklärt Kartlelishvili. Zum Garten gehören die Parzellen der Wodanstraße Nr. 6 und Nr. 40.

Sandra Schwarze hat die Teilnehmenden der Führung auf dem Rasenteil des Grundstücks Nr. 40 versammelt. Mit Abstand auf Bierbänken und Mund-Nasenschutz. Sie hält ein kleines Gerät in die Höhe, einen sogenannten "Bat-Detector". Dieser kann die Schallrufe der Fledermäuse wahrnehmen und wandelt diese in ein für das menschliche Ohr wahrnehmbares Knacken um. So kündigt sich eine nahende Fledermaus schon an, bevor ein Beobachter sie sehen kann.

Um die Zeit zu füllen, gibt es viele Informationen von der Expertin. Größe, Schlafverhalten, Artenkunde sowie Infos zu anderen Tieren der Nacht wie Eulen und Mücken. Für einige wohl etwas zu viel. Die anwesenden Kinder werden unruhig, wollen endlich die fliegenden Tiere sehen. Franziska Schneider, die Mutter von Aurelia, sagt, es sei wohl etwas viel gewesen. Dabei sei ihre Tochter total verrückt nach Fledermäusen. Bei einem kurzen Abstecher in den hinteren Teil des Gartens, vorbei an zahlreichen Beeten mit selbstangebautem Gemüse, zeigt Schwarze an das obere Ende eines Baumes: Fledermauskästen. Bis zu 200 Tiere finden in diesen Platz. Und plötzlich knackt es im Bat-Detector – und tatsächlich: Ein schwarzer Fleck huscht durch die Luft. Doch ansonsten bleibt es an diesem Abend relativ ruhig. Ein Schaukasten mit ausgestopften Exemplaren soll für etwas Ersatz sorgen; auch Aurelia beugt sich wieder interessiert über die Glasscheibe.

Die ursprüngliche Frage, ob es Vampirfledermäuse gebe, beantwortet Schwarze übrigens mit "Ja". Aber nicht in Deutschland. Lediglich in Südamerika gebe es blutsaugende Fledermäuse. Andererseits gebe es dort auch Arten, die sich von Obst und Nektar ernährten und so teilweise das Bestäuben von Pflanzen übernähmen. Einen Tipp hat Sandra Schwarze auch noch: "Sollte sich eine Fledermaus in die Wohnung verirren, einfach Licht aus und Fenster weit öffnen." Das kleine Säugetier fände von selbst heraus.

Info: Ein Besuch im Garten der Sinne ist derzeit nur unter Voranmeldung unter 0309988160 oder info@ev-mittendrin.de möglich.