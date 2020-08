Roland Becker

Velten (MOZ) Eigentlich sollte Veltens Marktplatz schon in diesem Jahr zur Baustelle werden. Immerhin liegt schon eine halbe Million Euro an Landesförderung sozusagen auf dem Stadtkonto. Dass der Hauptausschuss auch am Donnerstag noch nicht die Zustimmung für die Ausschreibung des Bauauftrags erteilt hat, ist einem Detail geschuldet. Und dieses Detail betrifft den Fußgängerüberweg zwischen Ratsgasse und Marktplatz in der Viktoriastraße.

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) informierte darüber, dass die Planungen nochmals mit dem Ziel überarbeitet worden seien, mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Der für den Hochbau zuständige Fachdienstleiter Gordon Mielke erläuterte: "Damit die Fahrradfahrer nicht zu schnell auf die Viktoriastraße zufahren, wird am Ende der Ratsgasse ein Drängelgitter installiert." An dieser Änderung rieben sich die Abgeordneten nicht, wohl aber an einer anderen.

Tempo-30-Zone chancenlos

Geplant ist zudem, den Fußgängern ein ebenerdiges Überqueren der Viktoriastraße zu ermöglichen. Dafür aber müsste die Fahrbahn an dieser Stelle angehoben werden. "Ich bin gegen eine Sprungschanze am Zebrastreifen", lehnte Mike Gabrich (Pro Velten) diese Idee ab. Er sprach sich dafür aus, die Autofahrer durch eine optische Variante vor der Gefahrenstelle zu warnen. Die Bürgermeisterin hielt dem entgegen: "Wir wollen vermeiden, dass dort zu schnell gefahren wird." Keine Chance sieht sie für den Vorschlag von Heiko Gehring (AfD), der sich für Tempo 30 aussprach. Die Untere Verkehrsbehörde werde dafür nicht die Erlaubnis erteilen. Bekannt ist, dass die Kreisbehörde sehr häufig Anträge auf Tempo-30-Begrenzungen ablehnt.

Mielke verwies darauf, dass eine leichte Erhöhung der Fahrbahn mehr Sicherheit bringe. Das hätten die Erfahrungen mit den sogenannten Kissen gezeigt, die in der Rathausstraße eingebaut wurden. Die Autofahrer würden hier automatisch langsamer fahren.

Obwohl auf Antrag von Pro Velten die Sitzung unterbrochen wurde, um sich bei einem spontanen Vor-Ort-Termin mit dem Problem zu befassen, konnten sich die Abgeordneten danach nicht zu einer Entscheidung durchringen. Auf Antrag von Marcel Siegert (Pro Velten) wurde deshalb beschlossen, die Entscheidung nochmals zu vertagen. Die Ausschreibung und damit der Start der Bauarbeiten werde sich dadurch nicht verzögern, versicherte die Bürgermeisterin.

Der Marktplatz selbst soll für zwei Millionen Euro ein völlig neues Bild erhalten. Statt des jetzigen Brunnens, der abgebaut und im Ofenmuseum eingelagert wird, ist ein Wasserspiel mit zwölf Düsen geplant. Spielgeräte und eine neue Beleuchtung sollen den Platz freundlicher wirken lassen. Zudem werden moderne technische Anlagen dafür sorgen, dass hier sowohl der Wochenmarkt als auch Veranstaltungen mit Bühnenprogramm stattfinden können.

Einstimmig genehmigt wurde während der Hauptausschusssitzung zudem die Ausschreibung zur Erweiterung des Veltener Bahnhofsvorplatzes zwischen der Bahnsteigüberführung und dem Park-&-Ride-Platz. Auch hierfür steuert das Land Brandenburg Geld bei.