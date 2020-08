Frühere Industriehallen: Im Rofin-Park in Eberswalde an der Coppistraße siedeln viele Kulturschaffende und kleine Firmen. © Foto: Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Während Mathias Krenz den Kaffeefilter in die Kanne drückt und mit seinen kräftigen Händen vorsichtig die Melonenstückchen auf den Tisch stellt, arbeitet es auf seiner Stirn.

Der junge ernste Mann hat mit seinen 35 Jahren wirklich Sorgen. So wie Christoph Neumann neben ihm, der eine eigene Firma Kingsize gegründet hat und nun schauen muss, wie die Zukunft aussieht. Die beiden gehören zu Save your Culture, einem neuen Netzwerk-Verein, der aus der Corona-Krise erwachsen ist.

Neben den beiden jungen Kreativen, die sich im Rofin-Park Eberswalde an der Coppistraße etabliert und angesiedelt haben, sitzen noch Philipp Heinze, Max Zech, Steven Gödicke als Vereinsvorsitzender, Patrick Steppons von T.M.A. und weitere Partner mit im Boot. Denn die Signale stehen für die meisten der jungen Künstler auf Rot.

Hoffnung auf Events

Inzwischen haben die Eberswalder die Zeit genutzt und sich neben dem Studio der DJs von Lukins, die bereits einen Namen in der Waldstadt und darüber hinaus haben, den Veranstaltungsgarten aufgebaut. Hier sollen, wenn alle Genehmigungen vorliegen, auch öffentliche Vorstellungen stattfinden. "Wir wollen einfach mehr Farbe in die Jugendkultur tragen", sagt Neumann. Eigentlich sei der Verein nebenbei mit gewachsen. Jetzt treiben zwischen Dill, Gartenkresse und anderen Kräutern im Beet des neuen Veranstaltungsortes Klinkerlitz viele Ideen hervor. Auch Urban Gardening ist geplant. Workshops könnten stattfinden.

In sogenannten Vereinssitzungen wie an diesem Sonntag treten namhafte Künstler der Szene auf, die auch ins Netz gestreamt werden und dort zu sehen sind. Die Technik kommt von den Vereinsmitgliedern, die Kameras, Ton- und Lichttechnik, Bühnenaufbauten und weitere wichtige Details zur Hand haben.

Alle verbinde die E-Musik, die Beats dröhnen auf den Ohren und lassen die Gegenwart in ein anderes Licht treten. Die Fans treffen sich auf Festivals, das Equipment ist ausgefeilt und auf technisch höchstem Niveau. Das setzt Wissen voraus und lässt erahnen, wie viele Jahre es dauert, mit der computergesteuerten Technik umzugehen.

Deshalb haben die meisten der Vereinsmitglieder auch ihre Jobs wirklich nötig, weil Kredite drücken, die vor der Corona-Pandemie aufgenommen wurden. Nebenbei haben einige noch Jobs, aber die meisten leben zurzeit von der Hand in den Mund.

Einige der Mitstreiter kennen sich aus der Schulzeit. Sie waren in Falkenberg, Tiefensee oder Dannenberg auf der Schule, ihre Wege trennten sich durch Ausbildung und Berufe und fanden nun neu zusammen.

Der 29-jährige Neumann ist zum Beispiel Veranstaltungstechniker, Krenz nebenbei beim Zoll. Bisher kamen Förderungen nur langsam oder gar nicht an. Neumann: "Viele von uns haben Angst, dass sie Gelder zurückzahlen müssen, weil die Fixkosten meist nicht so hoch sind."

Deshalb hat er federführend mit vielen anderen Eberswalder Kulturschaffenden aus der Veranstaltungsbranche auch die Night of light vor einigen Wochen organisiert. Viele markante Bauwerke in Eberswalde erstrahlten nachts in rotem Licht – als leuchtende Warnbaken sozusagen.

Auch wurden von den DJs von Lukins und vielen Gästen Gebäude bespielt wie der Wasserturm in Finow. Die Videos sind Werbung für Eberswalde, besser könnte es das Stadtmarketing selbst nicht hinbekommen. Die Aufzeichnungen sind im Netz zu sehen und machen Lust auf mehr.

Doch Save your Culture, ergänzt Krenz, will offen sein für alle Richtungen. So könnten Singer-Songwriter ebenso auftreten wie Bands, die sich dem Folk verschrieben haben. Langsam beginnen einige Veranstaltungen wieder. Die Angst, dass die Corona-Zahlen aber die zarten Kulturpflanzen sterben lassen könnten, ist groß. So soll das Festival Wilde Möhre in Altdöbern vom 18. bis 20. September mit Hygieneregeln über die Bühne gehen.

Auch die Eberswalder hoffen auf die angesetzten Veranstaltungen wie am 3. Oktober das Einheitsfest. An diesem Tag können Familien und Gäste an dezentralen Spielorten vorbeischauen und sich von vielen Künstlern und Darstellern unterhalten lassen.

Bis dahin soll Klinkerlitz unbedingt dabei sein. Der Rofin-Gewerbepark um Eigentümerin Sarah Polzer-Storeck ist dann eine feste Adresse an dem Tag. Die Stadt plant für den Einheitstag, an dezentralen Orten, wie im Familiengarten, in Finow, im Brandenburgischen Viertel, an der Stadtpromenade, im Leibnizviertel und im Weidendamm-Park zu feiern.

"Eberswalde lebt. Das wollen wir zeigen", lassen sich Christoph Neumann, Mathias Krenz und die anderen von Save your Culture nicht unterkriegen. "Wir hoffen auf das nächste Jahr."