Tatjana Littig

Panketal (MOZ) Es ist der Klassiker: Die Hecke des Nachbarn ragt über die Grundstücksgrenze. "Eigentlich ist es blödsinnig", sagt Peter Jacobs, "beide wollen es grün haben, jeder setzt eine Hecke.

Dabei könnten sie auch eine Hecke pflanzen und sie gemeinsam pflegen." Seit 2010 ist Jacobs Schiedsperson in der Gemeinde Panketal, ein Jahr zuvor war er Vertreter. Der 72-Jährige wirkt in der Schiedsstelle II. Sein Zuständigkeitsbereich umfasst den Ortsteil Schwanebeck sowie die Straßen östlich der Landesstraße L314 in Zepernick. Peter Stockinger ist das Pendant von Jacobs in der Schiedsstelle I und als solches zuständig für Streitfälle westlich der L314.

Aufgabe der Schiedsstelle ist es, eine außergerichtliche Streitschlichtung in bürgerlich-rechtlichen Angelegenheiten herbeizuführen, vor allem im Bereich des Nachbarrechts, also bei Nachbarschaftskonflikten. Das Motto ist: Schlichten statt richten. Auch bei strafrechtlichen Vergehen, wie zum Beispiel Beleidigung oder Hausfriedensbruch, kann zuerst ein erfolgloser Einigungsversuch von der zuständigen Schiedsstelle verlangt werden.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Jacobs jeweils fünf Fälle zu schlichten. In diesem Jahr sind es bereits zehn. Ob die Pandemie Schuld ist am Anstieg? Jacobs winkt ab. "Nicht unbedingt", sagt er. Was aber stimmt: Pandemiebedingt waren die beiden Schiedsstellen in Panketal bis Juni geschlossen, dadurch kam es zu einem enormen Verfahrensstau. Fast wöchentlich kommen nun streitende Parteien am großen Verhandlungstisch im Sprechzimmer im Rathaus zusammen. Stockinger hat für dieses Jahr bisher fünf Fälle zu verzeichnen, 2019 waren es insgesamt sechs und im Jahr zuvor zwei.

Die meisten Konflikte erwachsen über einen längeren Zeitraum. Neben Überwuchs seien Lärm- und Geruchsbelästigungen häufige Streitpunkte, erzählt Stockinger. Das Problem ist: "Die Wahrnehmung ist immer subjektiv", so Jacobs. Seine Erfahrung zeigt: "Es ist bei Leibe nicht alles zu schlichten." Trotzdem ist er stolz auf seine Quote. Etwa 80 Prozent der Fälle, derer er sich im Schlichtungsverfahren annimmt, enden mit einer Einigung, zumindest in Teilen. "Bundesweit liegt der Schnitt bei 50 Prozent", informiert er.

Jacobs’ und Stockingers Aufgabe ist es, die streitenden Parteien an einen Tisch zu bekommen und im Gespräch zu halten. Im Idealfall steht am Ende eine Einigung. Beide Seiten müssen sich darüber im Klaren sein, dass es um die Suche nach einem Kompromiss geht, sagt Jacobs. Ziel ist nicht, einer Seite seine Forderungen überzustülpen. Für die Streitenden ist das Schlichtungsverfahren günstiger als der Gang vor das Gericht. 50 Euro sind vom Antragsteller zu Beginn zu begleichen – am Ende wird abgerechnet und Restbeträge werden zurückerstattet.

Wie wichtig die Schiedsstellen in Brandenburg sind, zeigt sich auch daran, dass gerichtliche Klagen aus dem Nachbarschaftsrecht erst erhoben werden nach erfolglosem Einigungsversuch vor der Schiedsstelle.

Sprechstunde: jeden ersten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr; Das Sprechzimmer ist über die Rückseite des Rathauses zugänglich.