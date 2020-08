Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Da gibt es ein freudiges Hin und Her", sagt Klaus Rachow. "Die rennen von einer Seite zur anderen über den Rasen." Andere Anwohner haben sie schon in und auf Gebüschen gesehen. Die Rede ist von Ratten, die in der vergangenen Wochen verstärkt in der Heinrich-Heine-Allee gesichtet worden sind.

Von einer Rattenplage will Klaus Rachow nicht sprechen, aber es sind seit mehreren Wochen deutlich mehr Nager zu sehen. "Vorher ist das nicht so aufgefallen", sagt Rachow. Möglicherweise, so Rachow, sind die Tiere durch die Baumaßnahme gleichsam ans Tageslicht gekommen. So gab es einen alten Heizkanal, der im Zuge der Baumaßnahme zugemauert worden ist.

Nicht nur die Tiere, die bisher im Untergrund zuhause waren, sind aufgeschreckt. Auch bei den Anwohnern und dem Vermieter gibt es Befürchtungen, dass die Ratten in Häuser gelangen und sich dort ausbreiten. Auch in der angrenzenden Kita sieht man das Geschehen mit Sorge.

Inzwischen hat die Bekämpfung der Schädlinge eingesetzt. "Eine Fachfirma ist mit der Durchführung von Maßnahmen zur sogenannten Schadnagerbekämpfung beauftragt", erklärt Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerservice, wozu auch das Ordnungsamt gehört. Tatsächlich gibt es an einer Stelle einen Warnhinweis, dass Rattenköder ausgelegt wurden. Man solle darauf achten, dass Kinder die Köder nicht berühren und Hunde seien an der Leine zu führen, steht auf einem Hinweiszettel. Auch Martina Harz mahnt: "Wir bitten um unbedingte Beachtung der in diesem Zusammenhang angebrachten Hinweise."

Gute Bedingungen

Wie Klaus Rachow vermutet auch Martina Harz, dass die Nager durch die Baumaßnahme aufgeschreckt worden seien. Andererseits stellt sie auch fest. "In diesem Bereich finden Ratten gute Bedingungen vor: dichter Bewuchs, bauliche Anlagen wie Abwasser- und Heizungsschächte sowie unachtsam weggeworfene Abfälle." Wobei es das Problem nicht nur in der Heinrich-Heine-Allee gibt, sondern auch schon an anderen Stellen in der Stadt aufgetreten ist beziehungsweise auftritt. "Im Rahmen der Aufgabenzuständigkeit wurden und werden durch die Verwaltung Maßnahmen zur Schadnagerbekämpfung beauftragt. So im Bereich Lindenallee/Beeskower Straße, im 6. Wohnkomplex, am Gartenfließ Diehloer Straße", nennt Martina Harz Beispiele. Immer wieder und an unterschiedlichen Stellen bestehen oder entstehen begünstigende Bedingungen für Ratten.