Merle Hilbk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Lange gab es diese Trennung: Mainstream auf Youtube, Avantgarde auf Vimeo. Das ist vorbei. Gut für dieses Konzert-Video, das sonst wahrscheinlich nicht fast 18 Millionen gesehen hätten – von denen viele auf Empfehlung des Youtube-Algorhythmus kamen, wie die Kommentare darunter andeuten. Ein Glücksfund also, über den sich alle vor Begeisterung überschlagen, unisono in Deutsch. Französisch, Englisch, Spanisch: "Ich kann es nicht glauben, dass dieses Video umsonst ist, es ist ein Meisterwerk", "Das ist kein Konzert, das ist ein Kunstwerk!" und "Beste Live-Performance auf Youtube."

In der Tat ist das fast zweistündige Konzertvideo "Racine Carée" (Quadratwurzel) des belgischen Electro-Künstlers Stromae ein in dieser visuellen Perfektion seltenes Gesamtkunstwerk. Ein Konzert wie ein Theaterstück, das mitreißender nicht sein könnte – selbst, wenn man kein Electo-Fan ist und kein Französisch versteht. Denn zum einen sind Songtexte und Zwischenmoderationen (englisch) untertitelt. Zum anderen hat da nicht einfach jemand eine Videokamera auf eine Bühne gerichtet, sondern Stromaes Bühnenshow im kanadischen Montreal ist bildschirmtauglich durchkomponiert und in Szene gesetzt von Luc Juniar Tam und dem Regieduo Gautier & Leduc.

Mit den weißen Mädchen flirten

Die Grafiken, Animationen und Lichteffekte sind auf die Songs zugeschnitten, Stromaes Bühnenperformance wiederum auf die Videoeffekte. Der 35-Jährige tanzt, schlüpft in die Rollen der Figuren aus seinen Liedern, taumelt über die Bühne wie Cesaria Evora, schleicht sich an wie der Krebs, der ihm seine Mutter genommen hat. Vor allem aber irrt er herum wie der Sohn, der seinen Vater sucht – Stromaes Vater fiel dem Völkermord in Ruanda zum Opfer.

Mit dem Song "Papaoutai" über seine Suche wurde der Musiker bekannt, mit "Formidable" (Wunderbar) lieferte er einen besonderen Beitrag zur Kolonialismus-Debatte in seinem Heimatland Belgien. Er singt, wie gerne er, der "Affe", unbefangen mit den weißen Bürgermädchen flirten würde. Es ist kein anklagendes Lied. Stromae singt von seinem Schmerz. Seine Texte sind lyrisch und politisch zugleich, seine Tracks, die er selbst am Laptop komponiert und produziert, vielschichtige und zugleich ungeheuer eingängige Tanzflächenknaller.

Das ist wohl Stromaes größter Verdienst: Electro zu einer Kunstgattung geadelt zu haben, die die Akademiker aus den Zentren bei seinen Konzerten mit den jungen Männern aus der Banlieue verbindet. Darüber hinaus ist der 35-jährige ein Bewegungstalent, der das, was er singt, auch schauspielerisch umsetzt. Ein Konzertvideo wie eine Droge, die die schönsten, friedlichsten Räusche beschert.