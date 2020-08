Silvia Passow

Nauen Der Nauener See ist um eine gemütliche Ecke reicher. Drei Nauener Jungs – Oliver, Anton und Kilian – haben die Initiative ergriffen und gemeinsam mit der Jugendkoordinatorin und mit Helfern des Siedlerverbands in der vergangenen Woche eine überdachte Sitzgruppe am See aufstellen lassen und gemeinsam gestrichen. Als krönenden Abschluss gab es dann ein kleines Richtfest – mit Grillwürstchen und zufriedenen Akteuren.

Immerhin haben die Drei ein ganzes Jahr lang an ihren Projekt gearbeitet. Ziel war es, mit der Sitzgruppe den See zum Treffpunkt für alle Generationen und für Angler zu machen.

Damals noch als Sechstklässler der Graf-von-Arco-Schule haben die Drei sich im vergangenen Jahr im Rahmen der Initiative "Raumpioniere Zukunft" zusammengefunden und sich für eine Säuberung der Umgebung des Nauener Sees gemeinsam mit der Umweltinitiative "Saubere Sache" ins Zeug gelegt. Die Aufstellung einer Sitzbank und eines Mülleimers am See gehörten ebenso zur Initiative wie die Sitzgruppe jetzt, die aus Mitteln der Jugendkoordination unterstützt wurde.

Sogar einen Gesprächstermin beim Bürgermeister, der prompt seine Unterstützung zusagte, hatten die Drei. Bürgermeistermeister Manuel Meger (LWN) selbst packte bei der Aufräumaktion im vergangenen Herbst mit an. Rosita Lipinsky, Nauens Jugendkoordinatorin, betreute das Projekt und war in der vergangenen Woche vor Ort und erläuterte: "Die Jungs sorgten dafür, dass eine permanente Grünpflege auf einem Teil des Ufergeländes stattfindet und jetzt – als Abschluss – für die Aufstellung einer überdachten Sitzgruppe als Picknickmöglichkeit. Ich finde es beeindruckend, was die Drei für ihr Projekt alles gestemmt haben und wen sie alles mit ins Boot geholt haben, auch wenn das Projekt aus organisatorischen Gründen etwas länger als geplant gedauert hat." Raumpionier Oliver sagte zudem am Rande: "Die Sitzgruppe sieht mega-gut aus und ich bin zufrieden. Jetzt hoffen wir alle, dass sie richtig lange so gut aussieht und nicht gleich wieder beschmiert oder kaputt gemacht wird."

Hergestellt und aufgebaut wurde die Sitzgruppe übrigens durch die Firma Sinalkol gGmbH aus Nauen, ein durch das Jobcenter des Landkreises gefördertes Beschäftigungsprojekt zur Wiedereingliederung für trockenen Alkoholiker. Das Projekt "Raumpioniere Zukunft" wiederum wurde von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg e.V., kurz LKJ Brandenburg, ins Leben gerufen und begleitete und unterstützte die Jungs 2019 darin, ihre Bedürfnisse in ihrer Stadt zu artikulieren. Dabei wurden im Team Ideen zu konkreten Plänen erarbeitet und mit Unterstützung des LKJ Brandenburg und Unterstützern vor Ort umgesetzt.