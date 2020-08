Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Annalena Baerbock, gemeinsam mit Robert Habeck Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, gibt dem ZDF am Sonntag in Frankfurt (Oder) ein Sommerinterview.

Laut Alena Karaschinski, Sprecherin des Kreisverbandes der Partei, habe sich die grüne Spitzenpolitikerin die Oderpromenade mit der Stadtbrücke im Hintergrund als Ort für das Interview selbst ausgesucht. Aufgezeichnet wird das Gespräch im Rahmen des ZDF-Politmagazins "Berlin direkt" am frühen Sonntagnachmittag, ausgestrahlt dann am Abend zwischen 19:10 und 19:30 Uhr. Das Interview führt die Journalistin Shakuntala Banerjee.

Die 39 Jahre alte Annalena Baerbock ist seit Jahren eng verbunden mit Frankfurt (Oder). Bei der Bundestagswahl 2009 kandidierte sie – ohne Erfolg – als Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Oder-Spree/Frankfurt. 2013 gelang ihr dann als Kandidatin im Wahlkreis 61, der unter anderem Potsdam umfasst, über die Landesliste der Sprung in den Deutschen Bundestag. Seit 2014 betreibt sie ein Bürgerbüro in der Gubener Straße in Frankfurt (Oder).

Noch haben sich die Grünen nicht auf einen Kanzlerkandidaten für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf festgelegt – Annalena Baerbock gilt als eine mögliche Kandidatin.