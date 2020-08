Oliver Jastram

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es geht wieder weiter. Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit schlecht für die Durchführung des diesjährigen Musikförderpreises der Axel-Titzki-Stiftung aussah, wird es nun doch weitergehen – für junge Bands könnte das zur großen Chance werden. Nicht nur winken 500 Euro Preisgeld für die Sieger, sondern auch Workshops für die Finalisten, Live-Auftritte und wertvolle Tipps einer Jury, die einiges an Erfahrung in der Musikbranche mitbringt.

Andrea Titzki, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, lädt daher in der kommenden Woche zu Vorrunde eins und zwei in den Club Marchwitza ein – am Freitag und am Sonnabend. Aber dieses Jahr funktioniert es natürlich etwas anders. "Wir haben aufgrund der Hygieneregeln begrenzte Platzkapazitäten, weswegen man zusätzlich auch online abstimmen kann. Auf Facebook und auf Instagram werden die Auftritte der Künstler live übertragen und da viele Anhänger nicht vor Ort sein können, können sie die Bands wenigstens online unterstützen. Dafür müssen sie dort nur ein ‚Gefällt mir’ hinterlassen", erklärt Andrea Titzki.

Die Genres überraschen

Hardrock aus Eisenhüttenstadt von der Newcomer-Band New Way To Escape, eine Schulband aus Oberhavel, Punkrocker aus Frankfurt (Oder) oder auch eine Gitarrenspielerin aus Neuzelle – die Genres sind nicht vorgegeben und überraschen in ihrer Breite. So soll es in der Vorrunde auch einen Beatboxer geben, der mit seinem kreativen Können überzeugen möchte.

"Ich erinnere mich sehr gerne an das letzte Finale. Die Jury ist so wunderbar mit den Finalisten umgegangen und hatte so wertvolle Tipps parat. Nicht in Dieter Bohlen-Manier, sondern auf charmante Art", sagt Andrea Titzki.

Chancen ergeben sich – so räumte in der Vergangenheit bereits die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft die Möglichkeit ein, beim Hoffest aufzutreten. Zudem wurden für die Nachwuchsmusiker Auftritte beim Stadtfest organisiert. Eine Final-Band bekam sogar eine professionell produzierte Single von einem hiesigen Studio.

Die jüngsten Teilnehmer sind diesmal Mitglieder einer Schulband aus Oberhavel, die überwiegend 14 bis 15 Jahre alt sind. "Wenn mal ein Musiker einer Band das Höchstalter von 21 Jahren überschreitet, dann ist das auch nicht schlimm. Bei Gruppen errechnen wir für die Teilnahme den Altersschnitt", schildert Andrea Titzki und sagt, sie sei einfach richtig froh, dass der Wettbewerb in diesem Jahr doch noch stattfinden könne. Natürlich sei der logistische Aufwand etwas größer und man müsse mehr planen, dennoch wolle man jungen, aufstrebenden Künstlern die Möglichkeit geben, sich wieder zu präsentieren. Auch in ihrer Familie stecke das Musiker-Gen in der DNA. Ihr Mann Axel Titzki (1968-2017) war leidenschaftlicher Musiker und Komponist. Allanah, ihre ältere Tochter (19), veröffentlicht am 1. September bereits ihre erste Single "An mich" auf allen gängigen Streaming-Plattformen, während die jüngste Tochter sich im Orchester am Cello versucht.

Eine Absage wegen Corona

"Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Künstler, die wir in diesem Prozess begleiten, Stück für Stück weiterentwickeln und wie sie die Tipps, die wir ihnen geben, wie ein Schwamm aufsaugen", freut sich Andrea Titzki.

Die Gewinnerinnen des letzten "Axel"-Preises, die Mädchenband Self Control, können auch mit neuen Auftritten planen, nachdem Corona sie zu einer Pause zwang. "Deren Projekte werden immer großflächiger, das freut mich sehr", merkt Andrea Titzki an.

Für dieses Jahr habe übrigens eine Rockband für die Vorrunde abgesagt, weil der Drummer positiv auf Corona getestet wurde. Genau deswegen werde man auch auf die Hygienevorschriften besonders achtgeben und habe das Live-Streaming der Konzerte als besonders wichtig erachtet. "Viele Menschen meiden ja aus gutem Grund größere Veranstaltungen. Auch die können live abstimmen und somit mitentscheiden, wer am Ende im Finale steht", schildert Andrea Titzki. "Da gibt es dann auch meistens kaum Konkurrenzdenken. Am Ende freuen sich alle für alle."