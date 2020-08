Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bringen Sie mir einen Schiffskapitän, dann sehen wir weiter", hatte Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) Stefan Tiepmar vom "Alten Hafen" aufgefordert, nachdem sich der Gastwirt über das Standesamt Zehdenick beklagt hatte, das speziell an den Wochenenden zurzeit keine Termine mehr für Eheschließungen vergibt. Wenn also schon zu wenig Personal im Standesamt beschäftigt ist, müssten doch auch Schiffskapitäne in der Lage sein, Eheschließungen vorzunehmen. Dem ist aber nicht so: "Schiffskapitäne dürfen keine Eheschließungen vornehmen", weiß es Kronenberg als Verwaltungschef mittlerweile besser. Das Problem mit der Vergabe von Terminen für Eheschließungen an den Wochenende, dann wenn die meisten Paare unter anderem im "Alten Hafen" groß feiern wollen, bleibt vorerst bestehen.

Wochentags Termine frei

"Die überwiegende Anzahl der Eheschließungen erfolgt an den Wochenenden der Monate Mai bis September. In diesen Monaten sind an den Wochenenden meist alle Eheschließungstermine ausgebucht. Innerhalb der Woche könnten viele Termine für Eheschließungen genutzt werden. Jedoch finden montags bis donnerstags nur wenige Eheschließungen statt, obwohl freie Termine vorhanden wären", fand Kronenberg nach Recherchen in seinem Haus heraus. Und der Engpass kann so schnell nicht behoben werden, wie der Bürgermeister klar macht. "Bei der Planung der Termine muss auch berücksichtigt werden, dass die geplanten Eheschließungen auch dann durchzuführen sind, wenn ein Standesbeamter ausfällt." Das heißt, es müssen zu jedem Termin beide Standesbeamte der Stadt dienstbereit sein. Der Vermutung aber, dass durch das Standesamt in Zehdenick insgesamt zu wenig Termine vergeben werden, widersprach Kronenberg. Im diesem Jahr werden in der Stadt Zehdenick voraussichtlich etwa 65 Ehen geschlossen, obwohl viele der Paare die Hochzeit aufgrund der Corona-Situation abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben haben.

Helfen kann diese Erkenntnis Stefan Tiepmar eher nicht, denn für ihn sind Hochzeitsfeiern eine wichtige Einnahmequellen, gerade und erst recht in Corona-Zeiten, nachdem das Lokal während des Lockdowns im Frühjahr für zehn Wochen geschlossen bleiben musste. Um Engpässe möglichst zu vermeiden, wird der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Fürstenberg und dem Amt Gransee und Gemeinden zur Absicherung der Arbeitsfähigkeit der Standesämtern in Zeiten von Corona geprüft.

Nachfrage angekurbelt

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt selbst einiges unternommen, um Eheschließungen in der Region zu befördern. Nicht mehr nur im Rathaus können seitdem Trauung vollzogen werden, sondern auch im Havelschloss, in der Klosterscheune sowie im Ziegeleipark. Dort wiederum können die Heiratswilligen gleich aus mehreren Orten wählen: Im Umlader, in der Feldbahnschau oder im Alten Kesselhaus werden die Ehen gechlossen. Das hat sich über die Grenzen Zehdenicks hinaus herumgesprochen. Der Ziegeleipark war im vergangenen Jahr deshalb auch die beliebteste Hochzeit-Location innerhalb der Stadt Zehdenick. 18 Ehen wurden hier geschlossen, während es in der Klosterscheune und im Havelschloss nur jeweils neun Trauung waren.

Die allermeisten Eheschließungen finden aber traditionell immer noch im Trauzimmer des Rathauses am Markt statt: 55 Ehen wurden allein dort im vergangenen Jahr von den Standesbeamten Rainer Lehmann und Rita Franke geschlossen.