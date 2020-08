BRAWO

Brandenburg an der Havel Auch wenn die weltweite Klimakatastrophe in den vergangenen Monaten etwas in den Hintergrund gerückt ist – verschwunden sind die Probleme nicht. Stattdessen werden neue Lösungsansätze immer dringender.

Auch lokale Anstrengungen tragen dazu bei, den Klimaschutz weiter voranzubringen. In Brandenburg an der Havel werden im Rahmen der Verleihung des Umweltpreises deshalb jährlich beispielhafte Aktivitäten gewürdigt – auch in diesem Jahr. Noch bis zum 31. August besteht die Möglichkeit, Projekte einzureichen, die in geeigneter Weise zur Verbesserung der Artenvielfalt, des Klimas oder der Umwelt in der Stadt Brandenburg an der Havel beitragen, selbst wenn sie noch nicht abgeschlossen sind. Es muss erkennbar sein, dass das angestrebte Ziel mit den geplanten Mitteln erreicht werden kann.

Die Bewerbungsunterlagen sollen Ziel und Weg der durchgeführten bzw. geplanten Maßnahme aufzeigen. Engagierte Bürger, Bildungseinrichtungen, Kitas, Schulen, Horte, Firmen, Vereine und Organisationen können sich dem Auswahlgremium stellen. Initiativen und Aktionen für eine saubere Stadt, zur Vermeidung von Müll, Vorschläge für klimafreundliche Verkehrsstrategien, das Einrichten von Nist-, Vermehrungsmöglichkeiten für Vögel, Fledermäuse oder Insekten, die Anlage von Streuobst- oder blumenreichen Insektenwiesen, Maßnahmen zum Erhalt geschützter Pflanzenarten oder auch Dokumentationen zur Vermehrung von Amphibien im Gartenteich sind preiswürdige Ideen. Das gleiche gilt für Bildungsangebote, die zur Vertiefung des Natur- und Umweltwissens beitragen. Daneben können engagierte Einzelpersonen oder Gruppen, die sich besonders für die Belange des Klima- oder Naturschutzes einsetzen, zur Preisverleihung vorgeschlagen werden.

Einzureichen sind die Bewerbungsunterlagen an die Stadt Brandenburg an der Havel, Naturschutzzentrum Krugpark, Wilhelmsdorf 6P, 14776 Brandenburg an der Havel oder Stadt Brandenburg an der Havel, Fachgruppe Umwelt und Naturschutz, Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg an der Havel. Die Preisverleihung erfolgt am 30. Oktober in angemessenem Rahmen im Naturschutzzentrum Krugpark in der Umweltpyramide.

Bei Rückfragen beraten die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Krugpark gern unter 03381/583160.