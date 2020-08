Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Übertragung des denkmalgeschützten Klubhauses in Kremmen an die 100-prozentige Tochter der Stadt, die Woba, ist gescheitert. Dafür sorgte ein Votum der Stadtverordneten.

Elfi Schwanke hat fast 100 Unterschriften gesammelt. "Die Bürger möchten, dass das Klubhaus zur Woba kommt. Ein Haus mit so viel Geschichte darf der Stadt nicht verloren gehen", sagte sie. Die Kremmenerin überreichte ihre Liste am Donnerstag der Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Gebauer (UWG/LGU).

Diese sagte zum Ende einer langen Debatte, ob das Klubhaus laut DUB-Vorschlag an die städtische Tochter übertragen werden soll, dass sie sich bei der Abstimmung enthalten werde. Sie hatte Zweifel, ob die Woba unter der Prämisse, zudem die leer gezogenen Gemeinschaftsunterkünfte umbauen zu müssen, überhaupt dazu imstande sei, das Haus mit Leben zu füllen. Dem stimmte Bauamtsleiter Enrico Wießner zu: "Wie soll die Tochter eine Aufgabe lösen können, die die Mutter nicht schafft?" Mit elf Nein- und sechs Ja- Stimmen sowie bei zwei Enthaltungen wurde die DUB-Idee abgelehnt (siehe Infokasten).

Einen Bürgertreff, ein barrierefrei Bibliothek und einen Saal für Veranstaltungen – das wünschen sich viele Kremmener für das Klubhaus. Doch wie stehen die Chancen dafür? Laut Verwaltung zumindest schlecht, wenn kein Investor gefunden wird. Doch in Hinblick auf die Diskussion um die Seelodge gibt es Bedenken, einen Investor das Objekt entwickeln zu lassen. "Wir könnten den Stillstand der letzten Jahre beenden", ist sich Eckhard Koop (DUB) sicher, mit dem Vorschlag seiner Fraktion, Gebäude und Grundstück an die städtische Woba zu übertragen, eine Lösung gefunden zu haben, um auch den seit 1999 geschlossenen Tanzsaal wiederzubeleben.

Zumal ein Investor sicher kein Interesse haben werde, eine Bibliothek zu betreiben. Rein aus wirtschaftlicher Sicht. Gegen einen Investor sprach sich auch Fraktionskollege Christoph Brunner aus. "Wir haben schon so einiges miterleben, was versprochen und am Ende gehalten wurde", sagte er. Die Stadt stelle ein "Armutszeugnis aus, wenn sie sagt, wir können nicht mehr".

Reiner Tietz (Fraktion Links und Grün) entgegnete, mit der Übergabe bleibe "alles im gleichen Stand wie es jetzt ist". Mehr noch: Es würden sich Unsicherheiten hinsichtlich der Fördermittel ergeben. "Das ist alles nicht ausreichend geklärt." Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) betonte, dass zudem der Haushalt – Kremmen kann hier nicht aus dem Vollem schöpfen – im Blick zu behalten sei. "Wir verschieben hier nur das Problem und haben keine Lösung." Die Woba habe zudem nicht die Aufgabe, ein Kulturhaus zu betreiben. Er plädierte erneut für ein Konzeptvergabeverfahren.

Malte Voigts (parteilos, CDU-Fraktion), vor Jahren selbst am Objekt interessiert, sieht die Übergabe skeptisch. "Ich weiß nicht, ob die Woba in der Lage ist, den Stillstand so beenden, wie wir uns das wünschen." Da in Kremmen in den vergangenen Jahren viele für Zusammenkünfte ideale Einrichtungen wie Meyhöfers schließen musste, äußerte er zudem Skepsis, ob ein solcher Treffpunkt überhaupt angenommen werde. Fraktionsmitglied Lukas Neumann: "Selbst wenn uns der Investor nicht überzeugen kann, liegt die Entscheidung am Ende noch bei uns."

Andreas Dalibor (parteilos, UWG/LGU/SPD-Fraktion) wies auf die anstehenden Großprojekte der Kommune hin. Das Klubhaus der Stadt weiter aufzubürden, halte er für nicht verantwortungsvoll. Er argumentierte zudem aus Theaterchef-Sicht: "Jede Veranstaltung, für die die Stadt Räume zur Verfügung stellt, fehlt bei den Privaten." Heißt: Es brechen privaten Veranstaltern Einnahmen weg, sollte die Woba den Tanzsaal auf Vordermann bringen und vermieten. Woba-Geschäftsführer Eckhard Kuhn betonte, dass eine mögliche Übergabe nicht zur finanziellen Belastung werden dürfe und spätere Mieten kostendeckend sein müssten.

Die Abgeordneten stimmten gegen die Übergabe. "Wenn das nicht gewünscht ist, sollte es noch einmal eine öffentliche Ausschreibung geben", sagte am Ende auch Eckhard Koop. "Die Erwartungshaltung in der Bevölkerung ist hoch."