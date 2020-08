Mit großer Spannung dabei: Mitarbeiter der Firma Kolb aus Schwedt lassen an einem Schlauch eine Kamera in eine geschlossene Gruft unter der Marienkirche von Angermünde hinab. Dazu ist ein vermauerter Schacht geöffnet worden. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Ein Loch in der massiven Außenwand der Marienkirche, mehr ist nicht zu sehen. Zwei Querformat- Steine groß. Völlig unspektakulär. Doch dahinter führt ein enger ausgemauerter Schacht hinunter ins Dunkle. Was verbirgt sich dort unter den jahrhundertealten Mauern der Stadtkirche?

Harald Jeschke lässt einen beweglichen Schlauch mit einer Spezialkamera in den Schacht hineingleiten. Der Mitarbeiter der Firma Kolb aus Schwedt unterstützt die Aktion der Bauforschung, die Eckhard Walther vom Heimatverein und Kantor Dieter Glös gestartet haben. Jeschke nutzt die Firmen-Kamera, mit der sonst unterirdische und nicht zugängliche Kanäle und Rohre inspiziert werden.

Auf dem Monitor ist jede Bewegung der Kamera deutlich sichtbar. Das Auge fährt an Mauersteinen vorbei, dann der erste Blick in den Innenraum: Verputzte Wände, ein Gewölbe. Dann taucht ein Sargdeckel auf.

Es ist so, wie es die Kirchenleute vermutet haben – der Schacht führt direkt in eine Gruft unter der Marienkirche. In dem etwa zwei mal drei Meter großen Raum herrscht Durcheinander. Die Kamera erfasst Bauschutt, der offenbar beim Vermauern des ursprünglichen Eingangs im Kircheninnern herabgefallen ist. Zu sehen sind mindestens zwei Särge, die übereinander stehen. Allerdings ist einer eingebrochen oder aufgeklappt. Deutlich lassen sich die barocken Metallgriffe ausmachen. Ob noch eine Leiche darin liegt, kann auch die Kamera nicht sehen.

Deutliche Plünderungsspuren

Der Raum ist solide gemauert. Oben drüber befindet sich der Chor der Kirche mit dem Altar in der Nähe. Inschriften, Ausmalungen oder sonstige Ausstattungen birgt die Gruft offenbar nicht. Das Ganze wirkt wie ein Einbruch, der vor langer langer Zeit unbemerkt stattgefunden hat. "Das sind eindeutig Plünderungsspuren", sagt Historiker Reinhard Schmook. Er kennt die Kirche selbst, ist hier getauft worden, hat viel Literatur zu dem bedeutenden mittelalterlichen Bauwerk gelesen. "Meist sind solche Plünderungen in Krisenzeiten geschehen, man suchte nach Gold, Schmuck oder ähnlichen Wertgegenständen." Seine Vermutung: Die Gruft ist erst in einer Nachkriegszeit aufgebrochen worden.

Darauf deutet auch ein schlecht vermauertes Loch in der Gewölbedecke hin. Doch von oben, also vom Altarraum, lässt sich der alte Einstieg nicht finden. Der Kirchenfußboden aus Tonplatten ist hier unversehrt.

Draußen sitzen die Forscher und Kantor Dieter Glös voller Spannung um den Monitor he­­rum. Reinhard Schmook dirigiert Harald Jeschke, der jeden Winkel der Grabkammer mit seinem verlängerten Arm absucht. Die Vermutung, dass man hier in weitere Grufträume unter dem Altar gelangt, bestätigt sich nicht.

"Ist nicht die erste Gruft, die wir auf diese Weise untersuchen", sagt Harald Jeschke. Auch andere Vereine, Kirchengemeinden und Kommunen haben den Vorzug der beweglichen und steuerbaren Kamera erkannt. "Eine sehr hilfreiche Aktion", sagt Dieter Glös. Auch er war schon mal in einer solchen Gruft, und zwar bei der feierlichen und endgültigen Schließung der Redern-Gruft unter dem Fußboden der Görlsdorfer Kirche. Dort waren die Särge zwar auch geöffnet worden, aber relativ unversehrt. Sogar der Blumenschmuck lag noch auf den Deckeln. Heute kann dort niemand mehr hinein. Die Kammer wurde aus Sicherheitsgründen versiegelt.

Grab des Bürgermeisters?

Wer aber liegt dort unter dem Chorraum der Marienkirche? Reinhard Schmook kann es nur vermuten. Denn innen an der Wand hängt genau über der Gruft die berühmte Stammtafel der Familie Krumkrüger. Johannes Krumkrüger war einst Bürgermeister der Stadt. Die Familie stiftete wertvolle Ausstattungsstücke von St. Marien. So liegt es nahe, dass hier gleich mehrere Angehörige ihre letzte Ruhe gefunden haben. Damit könnte der jetzt inspizierte Raum etwa 300 Jahre alt sein.

"Bis 1795 sind Menschen direkt in Kirchen begraben worden", erklärt Reinhard Schmook. "Es ging um das Seelenheil, am Tag der Auferstehung wollte man möglichst unversehrt und der Kirche nahe sein."

Die Krumkrügers waren nicht die einzigen mit diesem Ansinnen. "Die gesamte Kirche ist voller Grüfte", sagt Schmook. Das sieht man heute noch. Der Fußboden weist an mehreren Stellen deutliche Absenkungen auf, entweder durch Erdbestattungen oder durch Bauveränderungen an Grabkammern. In der Regel legte man früher schwere Grabplatten mit figürlichen Darstellungen, Inschriften und Wappen darüber.

Sie konnten gehoben werden, wenn ein weiterer Sarg hinein sollte. Später sind die Platten entfernt und an den Kirchenwänden aufgestellt worden. Heute liegen etliche als Fußbodenplatten hinter dem Altar.

Auch an der äußeren Kirchenwand befanden sich Gräber. Denn das Areal um die Marienkirche herum wurde lange Zeit als Friedhof genutzt, bevor ein größerer entstand. Als man hier später Leitungen verlegte, kamen sofort Skelettreste zum Vorschein.

Das Geheimnis um die Gruft ist fast gelüftet. Vorerst wird der Schacht wieder vermauert.