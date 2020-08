Ulrike Pilz

Lehnin (MOZ) Am Rand der Gemeinde Kloster Lehnin erscheint ein Strandbad im architektonischen Bäderstil der 30er Jahre.

Das idyllisch am Klostersee gelegene Strandbad Lehnin lädt Besucher zwischen 10 und 19 Uhr zum Erholen und Spaßhaben ein. Für zwei Euro können Gäste ab 16 Jahren in die Sommerbad-Atmosphäre eintauchen, Kinder ab sechs Jahren genießen das Bad für einen Euro, alle Kinder unter sechs Jahren sind kostenfrei willkommen. Reisende mit dem Auto nutzen die großzügig angelegten und kostenlosen Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Eingangs. Für Fahrräder und Motorräder sind ausreichend Stellplätze direkt am Einlass vorhanden. Dieser ist barrierefrei zugänglich.

Wer als Besucher ins Bad kommt, erblickt zu seiner Rechten ein gepflegtes Beachvolleyballfeld und eine Tischtennisplatte zur sportlichen Betätigung. Schaukeln, Wippen sowie ein kleiner und großer Holzspielplatz konkurrieren um die Aufmerksamkeit der kleineren Badegäste, während die schattenreiche Liegewiese zum Erholen genutzt werden kann. Liegestühle können für zwei Euro ausgeliehen werden. Abwechslung und Spaß garantiert der Strandbereich mit seinem 30 Meter breiten Strandabschnitt, der Kinder zum Burgenbauen und Buddeln einlädt. Umrahmt wird der Strand von einem etwa 50 Meter langen Ufersteg, der zusätzlich mit einer 5-Meter langen Wasserrutsche versehen ist. Hinter dem abgegrenzten Nichtschwimmerbereich wetteifern die jüngeren Besucher um die kühnsten Sprünge in den derzeit 23 Grad kühlen Klostersee. Von der geringen Sichttiefe um 60 Zentimeter abgesehen, hat der 38 Hektar große Badesee eine ausgezeichnete Wasserqualität, die monatlich vom Gesundheitsamt Brandenburg überprüft wird. Vor Saisonstart sorgten am Strand zudem zwei freiwillige Taucher der Feuerwehr der Lehniner Gemeinde mit Wasserreinigungen dafür, dass alle Badegäste ihren Aufenthalt am Klostersee genießen können. Die Wasserrettung wird durch den Betreiber und Pächter des Freibades, Kay Schattenberg, sowie die Unternehmerin Carola Sockel bewerkstelligt.

Besonders vom Wasser aus ist das Lehniner Sommerbad regelmäßig Anziehungspunkt von Bootstouristen aus der weiteren Gegend. Als "Sackgasse" erreichen sie den Klostersee von der nördlich fließenden Havel über den Rietzer See und den Netzener See. Nach ermüdender Bootstour am Strandbad angekommen, nutzen viele Wassersportler die Möglichkeit, gegen Gebühr auf der lauschigen Strandwiese zu campen. Wasserwanderer, die vom Strandbad aus eine Bootstour starten und zunächst im Zelt oder Wohnwagen übernachten wollen, nutzen ebenfalls gerne diesen Service. Gegen kleines Entgelt können Duschmarken erworben werden. Wer es komfortabler mag, übernachtet in einem der 23 Zimmer des benachbarten Gäste- und Seminarhauses. Um den vielschichtigen Besuchern gerecht zu werden, hat sich auch der Gastronomiebereich auf Campingurlauber eingestellt: ab fünf Personen können sie ein kleines Frühstück im hiesigen Strandimbiss einnehmen. Ganztägig können Badegäste in gemütlichen Gartensesseln bei warmen und kalten Speisen und Getränken den schönen Ausblick auf den Klostersee genießen.

Der vormals etwas eintönig gestaltete Badebereich mauserte sich in den letzten Jahren zu einem dreigeteilten Touristenmagnet. So wirbt die ausgebildete Wildnispädagogin Carola Sockel neben dem Verleih von Kajaks, Kanadiern und Ruderbooten auch für Naturerlebnis-Touren, die besonders bei Schülern beliebt sind. Auf der anderen Seite des Badeareals können Erlebnishungrige mit dem externen Anbieter HavelHausboot zwischen drei Hausbooten in verschiedenen Preisklassen wählen. "Um mehr Publikum ins Sommerbad zu locken und über den Badebetrieb hinaus weiteren Umsatz zu generieren, erweitern wir seit Jahren Stück für Stück unser Angebot", sagt Kay Schattenberg, der seit nunmehr 14 Jahren das Freibad betreibt. "Im nächsten Jahr kommen dank EU-Fördermittel der Gemeinde moderne sowie behindertengerechte WC- und Duschanlagen in einem neuen Sanitärgebäude hinzu, wo jetzt die alten Gebäude im Bäderstil stehen. Die weiteren Schritte wollen wir dann mit einer Campingplatzgenehmigung gehen", so der gebürtige Berliner.

Das 1936 erbaute Sommerbad hat durch den Wandel der Zeit schon viele Umbauten durchgemacht. Zu Beginn wurde das Freibad in einen männlichen und weiblichen Badetrakt getrennt. In den 70er Jahren baute die Gemeinde einen Betonsteg. 1997 brannte ein Seitenflügel der Umkleidekabinen aus. Das Bad wurde anschließend vier Jahre seinem Verfall überlassen. Erst 2001 wurde das Sommerbad nach Sanierung durch die Gemeinde wieder eröffnet.

Da das Strandbad Lehnin etwas versteckt liegt, ist es fast noch ein Geheimtipp für Strandbesucher. Wer diese Perle am Klostersee kennenlernen möchte, kann dies noch bis Saisonende am 13. September tun. Die vielfältigen Angebote des Freibades sind absolut lohnenswert! Alle Öffnungszeiten können wetterbedingt variieren und sind der Internetseite des Strandbades zu entnehmen.