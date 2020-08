Stefan Zwahr

Sachsenhausen (MOZ) Seit 2010 spielt Andor Müller in der Fußball-Brandenburgliga für den TuS 1896 Sachsenhausen. In der höchsten Spielklasse des Landes traf der Offensivspieler seither in jeder Saison zweistellig. Seine Gesamtbilanz: 141 Treffer in 260 Punktspielen. In der Saison 2014/15 erzielte Müller, der mit dem TuS zwei Mal Vizemeister wurde, 23 Treffer (bislang sein Bestwert) und holte damit die Torjägerkanone.sprach mit dem Kapitän des amtierenden Hallenmasters-Siegers.

Sie haben wenige Tage vor dem Saisonstart Ihren 30. Geburtstag gefeiert. Machen Sie sich Sorgen, nun bald zum "alten Eisen" zu gehören?

Nein, die mache ich mir nicht. Ich bin zufrieden, wie es ist. Man bekommt mit den Jahren auch eine gewisse Erfahrung. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin in unserer Mannschaft einer der Älteren und bekomme durchaus immer mal wieder Sprüche, wann ich denn wohl endlich mal aufhören möchte. Aber ich fühle mich fit, bin gesund und habe wenig Verletzungen. Daher denke ich nicht ans Aufhören. Zum "alten Eisen" zu gehören, kann man mit einem Schmunzeln hinnehmen.

Sie sprechen es selbst an: In den zurückliegenden neun Spielzeiten haben Sie nur 16 Spiele verpasst. Wie lautet Ihr Rezept, ohne großartige Verletzungen zu bleiben?

Das ist schon krass wenig. Mein Rezept ist, alles für meinen Verein geben zu wollen. Es gab sicher auch Partien, wo ich eigentlich nicht hätte spielen dürfen. Ich habe mich immer durchgebissen. Man kann von Glück reden, dass ich nie eine große Verletzung hatte, außer in meinem ersten Jahr. Ich will immer spielen und der Mannschaft helfen. Man sollte ein bisschen auf seinen Körper hören und neben dem Training ein paar Einheiten schieben. Dann ist man gut vorbereitet.

Am Geburtstag gelangen Ihnen drei Tore beim Pokalsieg in Birkenwerder. Danach war einmal mehr von der personifizierten Lebensversicherung des TuS die Rede. Wie lautet Ihr Kommentar zu solchen Aussagen?

Wichtiger ist, dass wir die erste Runde überstanden haben. Wir haben uns Ziele gesteckt, die wir erreichen wollen. Dazu gehört, den Saisonstart positiv anzugehen. Dass ich der Mannschaft mit den Toren helfen konnte, ist schön. In meinen ganzen Spielen für Sommerfeld, Oranienburg und Sachsenhausen habe ich noch nie alleine auf dem Platz gestanden, geschweige denn alleine ein Spiel gewonnen. Es ist immer wichtig, wie die Mannschaft funktioniert. Früher war für mich die Torausbeute oder Zahl der Vorbereitungen vielleicht ein Thema. Mit der Erfahrung ist mir nur noch wichtig, dass wir am Ende des Tages drei Punkte holen. Das ist alles, was zählt. Jeder der mich kennt, weiß auch, dass ich eine gute Selbstreflexion habe. Wir sind eine gute Mannschaft und haben ein gutes Umfeld. Nur so funktioniert es.

Sie gehen in Ihre elfte Saison in der Brandenburgliga. Bislang haben Sie in jeder Spielzeit im zweistelligen Bereich getroffen. Erzeugt das Druck für die Zukunft?

Nein, das wäre mir persönlich auch gar nicht aufgefallen. Ich weiß, dass ich das Zeug habe, um zweistellig zu treffen. Ich weiß auch, dass wir diese Tore brauchen. Mehr aber auch nicht.

In der ewigen Torjägerliste stehen Sie mit 146 Toren auf Rang eins. Verfolger Marcel Weckwerth hat nun aufgehört. Mit wem wollen Sie sich nun messen?

Ich hoffe natürlich, dass mich nie jemand einholt. Aber es kann immer mal einen geben, der diese Marke knackt. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich nie mit jemandem gemessen habe, weil ich mich nicht als den Strafraumstürmer sehe, sondern eher der Zwischenspieler zwischen Zehner, Außen und Stürmer. Mit ganz großer Sicherheit bin ich nicht der treffsicherste Stürmer. Hätte ein Andy Hebler fünf Jahre in der Brandenburgliga gespielt, hätte er mich wahrscheinlich schon eingeholt. Meine Bilanz spricht auch für den Verein. Wir haben uns die ganze Zeit in der Liga gehalten und spielten gut mit. Für Marcel ist es schade. Ich hätte mich gefreut, wenn er weitergemacht hätte. Aber irgendwann ändern sich die Prioritäten. Wer der nächste ist? Keine Ahnung. Aber es wird jemand kommen, der an der Tormarke kratzt.

Außenstehende bemerkten immer mal wieder, Sie würden nicht in diese Liga gehören und müssten höher spielen. Warum ist es nie zu einem Wechsel gekommen – oder passiert das noch?

Die Frage habe ich früher oft bekommen. Mittlerweile hat sich jeder damit arrangiert, dass ich so lange für den TuS spiele. So wie es ist, ist alles in Ordnung. Ich denke, dass der Verein für mich ein Glücksfall war und sehr gut zu mir passt. Ich denke auch, dass Sachsenhausen mit mir keinen schlechten Fang gemacht hat. Es ist nie zu einem Wechsel gekommen. Da sollte man im Nachhinein nicht drüber nachdenken. Was in der Zukunft passiert, kann man nicht sagen. In Sachsenhausen wird es irgendwann den Umbruch geben. In dem Zuge kann es sein, dass der Verein nicht mehr so mit mir plant. Man wird sehen.

Ein Umbruch in Sachsenhausen würde bedeuten, dass ein Nachfolger für Sie aufgebaut werden muss. Wen sehen Sie in dieser Rolle?

Ich denke nicht, dass man da Druck bei irgendwem erzeugen sollte. Jeder muss seinen eigenen Spielstil finden. Ich habe damals als junger Spieler auch mein Ding durchgezogen. Ich freue mich, wenn jemand nachkommt, ohne von einem Nachfolger sprechen zu müssen. Ich hoffe, dass es jemand aus den eigenen Reihen sein wird. Erik Beutke macht zur Zeit einen sehr guten Job. Auf lange Sicht wird er sich zum absoluten Stammspieler mausern.

Die Mannschaft des TuS hat sich vor der Saison nicht großartig verändert. Was ist mit dem Team möglich?

Wir wollen viele Punkte sammeln am Anfang und möglichst schnell in ruhige Fahrwasser. Da gucken wir, was möglich ist. Ziele sollte man sich setzen, das haben wir intern auch besprochen. Wir müssen als Mannschaft funktionieren. Ein Platz in der oberen Hälfte sollte machbar sein.