Siegmar Trenkler

Nietwerder (MOZ) "Gut Ding will Weile haben" – das ist Wolfram Händels Fazit zu den laufenden Arbeiten an der Dorfstraße (wir berichteten). Rund zehn Jahre hatte er nämlich als Ortsvorsteher von Nietwerder stetig bitten und drängen müssen, bis endlich dafür gesorgt wurde, dass der Fahrbahnrand in einen besseren Zustand gebracht wird. Nun aber laufen die Arbeiten, die vom Stadtservice der Stadtwerke Neuruppin (SWN) ausgeführt werden. "Dafür wollen wir uns bedanken", sagen Händel und Ortsbeiratsmitglied Martin Krebs.

Die SWN haben auch eigenes Geld in das Vorhaben gesteckt, berichtet Händel. So wurden im Zuge der Bauarbeiten auch gleich neue Rohre verlegt, durch die langfristig die Trinkwasserversorgung laufen soll. Eine etwa 800 Meter lange Strecke ist es, die derzeit einseitig am Rand mit Pflastersteinen versehen wird. Zudem werden auch Mulden für die Entwässerung angelegt, die ebenfalls lange ein Streitthema war. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, hätte es Händel am liebsten, dass Schilder darauf hinweisen, dass die Entwässerungsbereiche nichts als Fahr- oder Parkflächen genutzt werden sollten.

Vor allem aber hofft der Ortsbeirat, dass nach dem ersten Teilstück, das derzeit gemacht wird, auch der Rest der Straße bald an die Reihe kommt. Schließlich bezieht sich der Beschluss, der für die Aufnahme des Vorhabens in den Haushalt des vorigen Jahres gesorgt hatte, auf die Straßenrandprofilierung der gesamten Straße und nicht nur auf einseitige Arbeiten auf einem Teilstück der Strecke.