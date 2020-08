red

Bad Belzig Die Selbsthilfegruppe "Psychosomatik" trifft am kommenden Dienstag, 25. August, von 16.30 bis 18.00 Uhr in den Räumen der AWO, Brücker Landstraße 1a, in Bad Belzig zusammen. Weitere Termine für dieses Jahr sind der 22. September, 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember. Betroffene sind bei den Treffen herzlich willkommen.