dpa

Berlin (dpa) Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Berliner Bezirk Reinickendorf gestorben.

An dem Unfall an der Ecke Lindauer Allee und Roedernallee sei auch ein Lastwagen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Details seien noch nicht bekannt. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Polizeiauto erfasst Radfahrer

Ein Polizeiwagen hat auch am Freitagnachmittag im Berliner Bezirk Schöneberg einen Radfahrer erfasst. Der Radfahrer sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto habe sich auf einer Einsatzfahrt befunden, ob es mit angeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, konnte der Sprecher nicht sagen. Zur Schwere der Verletzung und zum Ablauf des Unfalls lagen den Angaben zufolge zunächst keine weiteren Informationen vor.