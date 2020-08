Am 7. Juli wurde ein verletzter Uhu auf dem Brück/Lehniner Truppenübungsplatz aufgegriffen und in der Baitzer Vogelschutzwarte abgegeben. Er trägt den Ring Nr.:BA 035706 und wurde vor gut einem Jahr bei Michendorf als Jungvogel einer Kastenbrut mit zwei Geschwistern beringt. Vorsicht ist beim Umgang angesagt.D. Block © Foto: D. Block

Norbert Eschholz und Hans Jürgen Möring

Baitz Als die Nachricht am 7. Juli in der Baitzer Vogelschutzwarte eintraf, herrschte helle Aufregung. Forstarbeiter hatten auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Brück-Lehnin einen hilflosen Uhu ausgemacht und eingefangen. Der zuständige Bundesförster Sören Krämer, der als erster von dem nicht alltäglichen Fund erfuhr, benachrichtigte umgehend den Artenschutzbeauftragten, Helmut Brücher. Dieser machte sich unverzüglich auf den Weg, um die Großeule in seine Obhut zu nehmen und zur Vogelschutzwarte nach Baitz zu bringen. Wie eine erste Untersuchung durch Tierärztin Nora Wickidal ergab, war kein Knochen gebrochen, jedoch die Flugfähigkeit des Uhus aufgrund einer Verletzung an einer der beiden Handschwingen stark beeinträchtigt. Das geringe Gewicht von nur einem Kilogramm deutete darauf hin, dass es sich hier um eine ältere Verletzung handelte. Eine Heilung bis zur Erlangung der vollen Flugfähigkeit schien zu diesem Zeitpunkt eher fraglich. Zumal auch Bundesförster Krämer aus eigenen Beobachtungen bestätigte, dass ihm der flugbehinderte Uhu schon vor einiger Zeit begegnet ist. Dennoch entschieden die Baitzer Vogelschützer, den "Brücker" Patienten aufzunehmen. Versorgt mit den nötigen Medikamenten und ausreichender Nahrung, sollte der Nachtgreif in völliger Abgeschiedenheit und Ruhe wieder zu Kräften kommen.

Lange Zeit galt der Uhu im Fläming und sogar in ganz Brandenburg als ausgestorben. Aufzeichnungen belegen, dass vermutlich letztlich im Jahr 1913 bei Lehnin ein Brutpaar Quartier bezogen hatte. Es folgten Jahrzehnte, in denen der Uhu aus der Region gänzlich verschwunden war. 1992 gelang Norbert Eschholz von der Baitzer Vogelschutzwarte eher zufällig der Nachweis, dass der Uhu wieder im Fläming siedelte. Die Rupfung eines Jungvogels im Görzker Umland hatte ihn auf die Spur gebracht. Danach finden sich immer wieder vereinzelte Hinweise auf brütende Uhupaare. So wurde nach der Ansiedlung bei Görzke in der Nähe von Lüsse ein toter Uhu aufgefunden. Vermutlich war es an der Bahnlinie zu einer Kollision mit dem Zug gekommen. Ein weiteres Paar brütete ab 1998 bei Krahnepuhl. Dieses Revier ist allerdings seit Jahren nicht mehr besetzt. Hier hatte sich der Greifvogel einen Bussardhorst für die Brut ausgesucht. Erfreulich: Inzwischen ist der Bestand im Land Brandenburg auf mindestens 30 Reviere angestiegen. Uhus bauen keine Nester und nutzen daher gern Greifvogel- oder Rabenhorste. Sie sind allerdings bei der Brutplatzwahl sehr flexibel und brüten auch in Böschungen von Kiesgruben oder nutzen als Ersatz für Felsen hohe Gebäude. Wenn nichts derartiges zu finden ist, genügt mitunter auch der Wurzelteller eines umgestürzten Baumes. Nisthilfen wie Körbe oder nach oben offene Kästen können die Ansiedlung erleichtern. Entscheidend für die Wahl des Nistplatzes ist das Angebot an Nahrung. Die Beute des Uhus ist vielfältig. Mäuse und Ratten decken einen Großteil des Bedarfs. Auch Eichhörnchen, Marder und Jungfüchse müssen sich in Acht nehmen. Und selbst Igel durchbohrt der imposante Vogel mit seinen starken Fängen. Wenn die Nacht hereinbricht und Krähen, Raben, Tauben, Bussarde und Falken sich zur Ruhe begeben, ist die Zeit des Uhus gekommen. So manch anderer Greif wird im Schlaf erbeutet. Selbst sein kleineres Abbild, die Waldohreule oder der Waldkauz, ist vor ihm nicht sicher. Dabei ist es immer wieder erstaunlich, wie lautlos sich der gewaltige Nachtgreif auf seinen Beutezügen verhält. Nur wenigen Jägern und Forstleuten war es bisher vergönnt, im Fläming einen Uhu zu Gesicht zu bekommen.

Auch der "Brücker Uhu" ist mit Hilfe eines Nistkastens aufgewachsen. Beringt wurde er am 14. Mai 2019 in der Nähe von Michendorf. Nach vierwöchiger Reha – stolze 2,5 Kilo hatte der Pflegling bei einer letzten Messung auf die Waage gebracht - und einem abschließenden Flugtest im großen Saal der Vogelschutzwarte wurde der Greif in seinem angestammten Revier in die Freiheit entlassen. Revierförster des Bundesforstes und Forstarbeiter, die beim Einfangen des verletzten Vogels geholfen hatten, wollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen. Entsprechend groß war die Freude, als der Uhu seine wiedererlangte Flugfertigkeit unter Beweis stellen konnte und mit bedächtigen Flügelschlägen den Blicken entschwand - so als sei nichts geschehen.