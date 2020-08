Die Vergleichemit Sachsenhausen

Auftaktgegner des SV Zehdenick ist am Sonnabend der TuS 1896 Sachsenhausen. Die Partie in der Gema-Baustoffe-Arena wird um 17:30 Uhr angepfiffen.

Punktspiele gegen den TuS gab es für Zehdenick zum letzten Mal in der Landesliga-Saison 2007/08.

Am 22. März 2008 verloren die Havelstädter in Sachsenhausen mit 0:4. Auf eigenem Platz hatte es im Hinspiel ein 1:1 gegeben.

Den letzten Sieg des SVZ in einem Punktspielduell mit dem TuS gab es am 4. Oktober 2003. Die Partie in Zehdenick endete 4:0. das war noch in der Landesklasse. Danach gelangen in sieben Vergleichen fünf Remis.⇥sz