Falkensee Die Saison der "Offenen Gärten in Falkensee und Umgebung" geht am Sonntag, 30. August, bei Petra Helfrich zu Ende. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte in ihrem Garten, Im Wolfsgarten 17, vorbei schauen. Zu bewundern ist ein großer gepflegter Staudengarten mit vielen Fuchsien, Rosen und Kübelpflanzen.

Der für den 20. September angekündigte Öffnungstermin in Klein Behnitz bei Erwin Leber und Melissa Drier muss hingegen abgesagt werden, wie die Organisatoren der Lokalen Agenda 21 Falkensee mitteilen.