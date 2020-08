Pressestelle

Mittelmark Unter den besonderen Bedingungen der Coronapandemie fand die 8. Preisverleihung des Unternehmerpreises "Familienfreundlich in PM" statt.

Die Auslobung des und die Auswahl der Preisträger konnten noch vor dem Eintritt des Lockdowns abgeschlossen werden. 18 gültige Bewerbungen sind aus den Gebieten der Städte Teltow, Bad Belzig, Beelitz, Werder (Havel), der Gemeinden Stahnsdorf, Kloster Lehnin, Wiesenburg/Mark und den Ämtern Brück, Niemegk, und Schwielowsee eingegangen.

Unter der Schirmherrschaft des Landrates wurden in einer Preisverleihung vom 1. Beigeordneten Christian Stein im Paulinen Hof Seminarhotel Kuhlowitz die Laudatoren und drei Preisträger herzlich willkommen geheißen. Die diesjährige Veranstaltung war getragen vom Motto: "Innovative Ideen von Unternehmen in PM". Die Preisträger 2020 zeichnen sich durch eine besonders faire, familiäre und sehr mitgestaltungsfreundliche Unternehmenskultur aus, bieten besondere Mitarbeitervorteile oder besondere Unterstützungsangebote für Azubis an oder setzen eine Nachhaltigkeitsstrategie im Arbeitsalltag um.

Für die Kleinstunternehmen (bis 10 Mitarbeitende) ging der Preis an das Unternehmen: Schloßschänke zur Remise in Wiesenburg. Besonders hervorzuheben ist hier das Engagement im Bereich der Berufsausbildung, für welches das Unternehmen bereits durch die DEHOGA mit dem Gütesiegel "TOP-Ausbildungsbetrieb" ausgezeichnet wurde. Zudem werden als besondere Wertschätzung für die Mitarbeitenden Teamtage organisiert.

In der Kategorie kleine Unternehmen (bis 50 Mitarbeitende) erhielt das Paulinen Hof Seminarhotel Kuhlowitz den Preis. Das Seminarhotel ist ein verlässlicher Partner im Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM und unterstützt regelmäßig die Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung an weiterführenden Schulen. Weiterhin werden seit einiger Zeit erfolgreich Apps eingesetzt, um die Übergabe zwischen Schichten zu erleichtern und die Dienstplangestaltung unter Berücksichtigung der Wünsche der Mitarbeiter zu ermöglichen. In AbteilungsChallenges treten die Teams gegeneinander an. So wurden 2019 von allen Abteilungen Chilipflanzen gezüchtet. Mitarbeitergespräche und Teamtage gehören gehören zum Verständnis der Mitarbeiterbindung und Teammotivation.

Für die Kategorie mittleres Unternehmen über 50 Mitarbeitende wurde der KitaEigenbetreib des Stadt Teltow "MenschensKinder Teltow" zum Preisträger gekürt. Die Themen Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie von Familie und Beruf werden im Arbeitsalltag besonders in den Fokus gerückt. Zudem fördert das Unternehmen in besonderem Maße die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter mit zahlreichen Weiterbildungstagen und Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen.