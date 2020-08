BRAWO

Lehnin Im Rahmen der diesjährigen Lehniner Sommermusiken wird am Sonntag, 23. August, 16 Uhr, in der Klosterkirche zum Konzert mit Elina Albach am nach historischen Vorbildern gebauten italienischen Cembalo eingeladen. Für die Lehniner Sommermusiken präsentiert Elina Albach mit Johann Sebastian Bach und Johann Jakob Froberger zwei Komponisten des Barock auf dem Cembalo, die bestens zum Motto des diesjährigen Festivals passen: "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes."

Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 12 Euro, Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren zahlen 5 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Karten können ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erworben werden sowie im Vorverkauf telefonisch unter: 030/80908070.