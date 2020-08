Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Für Landrat Ludger Weskamp ist das Jahr 2020 ein besonderes Jahr: Nicht nur, dass der SPD-Politiker seit fünf Jahren die Geschicke Oberhavels leitet; am Sonnabend hatte er im Oranienburger Schloss einen ganz besonderen Termin. Um Punkt 12 Uhr gab er im dortigen Standesamt seiner Partnerin und Verlobten Claudia Ruh das Ja-Wort.

Der Termin stand schon lange fest. Coronabedingt fand die Feier in einem kleinen, privaten Rahmen statt. Der Aufregung des Landrates tat das keinen Abbruch: "Ich freue mich sehr auf die Trauung. Es ist ein ganz besonderes Ereignis und ich bin sehr froh, dass meine Familie, vor allem meine Kinder, mit dabei sein können", verriet Ludger Weskamp im Vorfeld. "Wir sind sehr glücklich", sagte auch Claudia Ruh, die Schulleiterin in der Grundschule Liebenwalde ist und vorher in Grüneberg Lehrerin war.

Dem Eheglück dürfte angesichts der Riege an Schornsteinfegern, die das Hochzeitspaar vor dem Oranienburger Schloss begrüßten, nichts im Wege stehen.