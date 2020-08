Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer keine eigenen Enkel, holt sich seine Portion Großelternsein eben bei fremden Kindern. Das macht vieles einfacher, aber nicht alles.

Weil sich ihr Gatte im Ruhestand zu sehr auf die Ruhe konzentriert, folgt Karin ihrer Schwägerin Philippa und stellt sich als Oma ehrenhalber zur Verfügung. Da ihr beim ersten Date mit dem fremden Nachwuchs auch noch der alte Freund Gerhard über den Weg läuft, nimmt sie diesen gleich mit. Der ehemalige Arzt hat vor einiger Zeit seinen Lebenspartner verloren und könnte Aufmunterung zwar gebrauchen, doch kleine Kinder sind so gar nicht sein Ding. Philippas dafür um so mehr, wird sie dabei selbst zum Sechsjährigen, was aber nicht immer im Sinne der Eltern ist. Und Karin kommt mit dem neuen Enkel bestens zurecht, aber auch mit dessen Vater, was neue Komplikationen mit sich bringt. Am Ende sind die Herausforderungen deutlich größer als gedacht, der emotionale Gewinn allerdings auch.

Eltern sind zum erziehen da, Großeltern zum verwöhnen. Diesem Grundprinzip folgt auch Wolfgang Groos’ Komödie. Und wenn die Kleinen nicht die eigenen sind, gehen manche Dinge noch leichter von der Hand. Wichtig, das Kind hat Spaß und die Freizeit-Großeltern ein gutes Gefühl. Spannungen mit den Erzeugern bleiben da nicht aus, um so weniger, wenn diese festen Lebensprinzipien folgen oder eben auch nicht. Heiner Lauterbach als schwuler Witwer, im Leben stets ein Außenseiter, will den russischstämmigen Jungen von seinem Erfahrungen profitieren lassen, was allein schon auf Grund der unterschiedlichen Zeitrealitäten scheitern muss. Babara Sukowo gerät als enfant terrible ausgerechnet an pathologisch überzeugte Öko-Veganer, was zu mehr als nur einem Gag führt. Und Maren Kroymanns Karin gerät in einen durchaus schweren Konflikt, weil manche Väter heute kaum jünger als einst die Großväter sind. All diese Eigen- und Besonderheiten unserer Jetzt-Gesellschaft, mit ihren Vorurteilen und Verurteilungen, starren Denkmustern und vermeintlich richtigen Haltungen nimmt diese Komödie gekonnt aufs Korn. Paritätisch bekommen alle ihr Fett weg, nur nicht die Kinder. Die dürfen sein, was sie sind. Und das ist gut so.

Genre: Komödie; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 104 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Wolfgang Groos; Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa; D 2020