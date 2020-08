Brian Kehnscherper

Dierberg (MOZ) Dort, wo sich vor einigen Jahren noch Schweine suhlten, empfängt Mete Cem Kuzu heute seine Kunden. In einem ehemaligen Stall auf dem Hinterhof seines Hauses in Dierberg hat der 45-Jährige eine Werkstatt eingerichtet. Nun eröffnet sein Betrieb "Novacorda", was lateinisch für "neue Saiten" steht.

Kuzu hat aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht. Schon vor zehn Jahren begann er damit, Elektro-Gitarren zu bauen. Eigentlich kommt er aus der Industrie. Geboren wurde er in München, wo seine Eltern BWL studierten. Doch noch als er ein Kleinkind war, zogen sie wieder mit ihm in die Türkei. Kuzu wuchs in Istanbul auf und gründete dort als junger Mann eine eigene Firma, in der er Druck- und Temperaturmessgeräte herstellte. Noch bevor er 30 war, verkaufte Kuzu sein Unternehmen und zog im Jahr 2000 wieder nach Deutschland, wo er seine Frau kennenlernte: Neuruppins heutige Vizebürgermeisterin Daniela Kuzu, die er 2009 heiratete. In Berlin arbeite Mete Kuzu einige Jahre für eine Internetagentur. "Ich bin ein digitales Kind. Meine Eltern haben mir mit sieben Jahren meinen ersten Rechner geschenkt", sagt er. Doch erfüllend fand er seinen Beruf nicht. "Man hinterlässt gar nichts. Selbst die Websites großer Firmen, die dafür Millionenbeträge gezahlt haben, sind nach einigen Jahren weg. Damit hatte ich ein Problem. Ich sagte mir ,Du musst etwas machen, das Hand und Fuß hat und bleibt, wenn du tot bist’", sagt er.

Als er der Arbeit seiner Frau wegen 2010 nach Ghana zog, begann er dort, Gitarren zu bauen, die er schon als Kind spielte. Bereits mit 16 Jahren begann er, sich ein eigenes Instrument herzustellen. Mit 21 baute er ein weiteres. "Das hat jeweils ein Jahr gedauert. Das waren Langzeitprojekte für mich." Damals konnte er jedoch nur den Korpus bauen. Für den Hals fehlten ihm noch die Fähigkeiten. Reparaturen an seinen Instrumenten nahm er aber stets selbst vor. Acht Jahre lang stand er zudem mit seiner Band auf den Bühnen Istanbuls. "Ich hatte kurz den Traum, Rockstar zu werden, bis ich gemerkt habe, dass ich nicht das Zeug dazu habe", sagt er lächelnd. Also konzentrierte er sich auf das Handwerk. In Ghana hatte er viel Zeit, sich seiner Leidenschaft zu widmen.

Orientalischen Namen

Seine erste Gitarre dort fertigte er komplett ohne Strom an. Nach sechs Jahren in West-Afrika zog die Familie in die Türkei, wo Mete Kuzu bereits eine Gitarrenbau-Werkstatt betrieb. Als die Familie 2018 schließlich nach Dierberg zog, war der zweifache Vater jedoch erst einmal mit dem Ausbau des alten Bauernhauses beschäftigt. Nun endlich ist aber die Werkstatt fertig. "Ich habe hier 90 Quadratmeter. So viel Platz hatte ich vorher in keiner meiner Werkstätten", sagt er. Sechs verschiedene E-Gitarrenmodelle hat Kuzu im Lauf der Jahre entworfen. Sie tragen orientalische Namen wie Sultan, Roxelana, Pasha, Nur, Halet und 34. Und er bietet das Bassgitarrenmodell "Barbaros" an. Weil er den Beruf Gitarrenbauer nicht klassisch gelernt hat, nennt er sich selbst Gitarrenmacher. Durch die Zeit im Ausland, verwendet er für den Bau der Instrumente andere Hölzer, als sie normalerweise zum Einsatz kommen. Während viele Gitarrenspieler eher auf Modelle aus Ahorn oder Mahagoni setzen, benutzt er beispielsweise Walnuss, Eibe und Ebenholz. Vieles sei jedoch abhängig von der Verfügbarkeit der Materialien. In Spanien werde etwa gerne Zedernholz verwendet. "Instrumentenbauer neigen im Allgemeinen dazu, das perfekte Holz zu verwenden", so Kuzu. Er selbst mag es, auch, Material mit Makeln zu nutzen und Rillen mit Goldpigmenten auszufüllen. "Ich habe gewisse Fetische, einer davon ist Holz", sagt er. Je härter die verwendeten Hölzer sind, desto höher werden beim Spielen die Frequenzen. Bei weichem Holz wird der Sound eher matschig.

Im Schnitt 15 Gitarren baut Mete Kuzu pro Jahr. Für ein Modell braucht er knapp zwei Monate. Seine Kunden kommen aus aller Welt – Los Angeles, Südafrika, Türkei, Deutschland. "Das Geschäft ist eine sehr persönliche Sache. Es gab Kunden, die mochten meine Gitarren aber mich nicht", sagt er. "Das Geschäft basiert auf Geschmack und Bauchgefühl. Es gibt auch Leute, denen möchte man keine Gitarre verkaufen." Wichtig ist ihm auch, keine anderen Gitarrentypen zu kopieren, sondern eine eigene Formensprache zu haben. Er hat für den Steg eine eigene Form entwickelt. Rein klanglich bringe dieser Mehraufwand nichts. Es sei die Leidenschaft fürs Detail, die ihn antreibe.

Derzeit arbeitet er an einem neuen Modell für eine Hohlkorpus-Gitarre. Darin wird er ein ganz besonderes Holz verwenden, das er zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Es stammt von einem Baum, der im Volta-Stausee stand, dem größten Stausee der Erde, der auch noch aus dem Weltraum sichtbar ist. Als der See angestaut wurde, waren die Bäume nicht gerodet worden. Die Baumkronen ragten noch aus dem Wasser und stellten ein Hindernis für den Bootsverkehr dar. Also sollten sie entfernt werden. Weil das nur mit großem Aufwand möglich war, wurden nur wenige Bäume aus dem Wasser geholt. Ein Stamm aus Ebenholz landete bei einem mit Kuzu befreundeten Holzhändler. "Ich habe ihn jahrelang angebettelt, mir das zu verkaufen, aber er lehnte immer ab." Seine Frau habe ihm schließlich zum Geburtstag einen Viertelstamm geschenkt. "Das sind die kleinen Glücksmomente im Leben eines Gitarrenbauers", sagt er. Aus diesem Holze möchte er eine Serie von drei Gitarren herstellen. Allein wegen der ungewöhnlichen Geschichte des Holzes könnte er diese Gitarren theoretisch teuer vermarkten. Doch das möchte er nicht. Ohnehin will er keine teuren Luxusmodelle herstellen. "Für mich sind Gitarren Arbeitsgegenstände." Deshalb sind seine Modelle zu Preisen zwischen 900 und 3500 Euro zu haben. Ein weiteres Standbein ist die Reparatur von Gitarren. Er hat bereits einige lokale Musiker in seinem Kundenkreis. Dieser dürfte noch anwachsen. Schließlich ist Mete Cem Kuzus Werkstatt die einzige ihrer Art in Nord-Brandenburg.