Chefarzt am Gropius Prof. Dr. Hubertus Adam © Foto: GLG

Marco Marschall

Eberswalde Schule unter Corona-Bedingungen – das kann für Kinder und Jugendliche eine Belastung sein.

Spezialisten fürs Thema sitzen in Eberswalde. Prof. Dr. Hubertus Adam, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am Martin-Gropius-Krankenhaus weiß Rat für verunsicherte Eltern.

Herr Prof. Adam, vor welchen Belastungen stehen die Kinder zum Schulanfang unter Corona-Bedingungen?

Man muss das zweigeteilt sehen. Zunächst differenziert nach der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Für Erstklässler sind die Veränderungen mit dem Schulanfang an sich schon verunsichernd. Da kommt die besondere Situation nun noch hinzu. Jugendliche sind kognitiv erreichbarer, verstehen es auch besser, sind aber auch rebellischer. Insgesamt freuen sich viele auf die Schule, auf Struktur, einen geregelten Tagesablauf und ihre Freunde, haben aber auch Ängste und sind unsicher. Was darf man, was nicht?

Wie gehen Schüler damit um?

Die Kleinen vergessen das oft im Spiel. Ältere haben eher ein schlechtes Gewissen, wenn sie etwa gegen Regeln verstoßen. Bei ihnen spielt auch die Entwicklung in der Pubertät eine Rolle und die Frage, wie viel Nähe ist erlaubt - und wie viel unter diesen Umständen. Und es gibt noch jene Kinder und Jugendliche, die mit Menschen in ihrem näheren Umfeld Kontakt haben, die zur Risikogruppe gehören, zum Beispiel eine krebskranke Mutter oder pflegebedürftige Großeltern. Das erhöht massiv Ängste und kann zu Verhaltensauffälligkeit führen.

Wie können Eltern diesen Ängsten begegnen?

Indem versucht wird, den Kindern die Welt kindgerecht zu erklären und dabei auch eigene Ängste und Unsicherheiten nicht völlig verleugnet werden. Die Botschaft sollte sein: Wir sind für dich da. Wir beschützen dich. Es geht darum zuzuhören, die Kinder zu fragen: Was ängstigt dich und schließlich schöne gemeinsame Dinge zu unternehmen.

Was macht ein Umfeld voller Menschen, die plötzlich Masken tragen, mit Kindern?

Die Mimik im Gesicht fehlt. Das verstört kleine Kinder natürlich. Wenn aus virologischer Sicht ein Schutz sein muss, sind Plexiglasscheiben eine gute Alternative. Es gibt bisher keine Langzeitstudien, die Aufschluss darüber geben könnten, welche psychischen Folgen auftreten könnten. Wenn die "Leitplanken" zuhause stimmen, Eltern Kindern auf Augenhöhe begegnen, zuhören und Ängste ernst nehmen, kommen psychisch gesunde Kinder mit der neuen Situation klar. Wenn nicht, bieten wir Hilfe an.

Wie sieht diese aus?

Wir haben eine Sprechstunde für Kinder mit körperlich kranken Eltern, machen Angebote an Schulen und haben schon zur Zeit des Lockdowns ein Krisentelefon eingerichtet. Dabei handelt es sich um ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für jene, die nicht gleich eine Behandlung wahrnehmen möchten. Auch aus Angst vor Stigmatisierung wollen sich einige nicht gleich auf den Weg in eine Klinik begeben. Das Krisentelefon wurde zur Zeit des Lockdowns für gestresste und verunsicherte Familien angeboten. Das Virus und seine Folgen für das gesellschaftliche Leben und den Alltag von Familien sind allerdings nicht verschwunden. Deshalb bieten wir es weiterhin an.

Krisentelefon: Tel. 03334 53 701 (08.30 bis 16.30 Uhr)