Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Fast zwölf Millionen Euro sogenannte Grenzpendlerpauschale sind in Brandenburg beantragt worden. Das geht aus Angaben des Wirtschaftsministeriums des Landes hervor. Unternehmen, die polnische Berufspendler beschäftigen, konnten das Geld beantragen. Es wurde gezahlt, damit sich die polnischen Mitarbeiter während der Corona bedingten Einreisesperren in ihrer Heimat ein Quartier in Brandenburg leisten konnten. Das Land bot dafür eine Aufwandsentschädigung von 65 Euro am Tag für jeden Pendler an. Für mitreisende Familienangehörige gab es 20 Euro.

Beantragt wurde das Geld vor allem von Industrie-, Dienstleistungs-, Handels oder Logistikbetrieben: Die Industrie- und Handelskammern verzeichneten 880 Anträge für fast 6800 polnische Beschäftigte. Im Handwerk gingen etwas mehr als 180 Anträge für fast 900 Mitarbeiter ein. Bewilligt wurden bisher laut Ministerium rund zehn Millionen Euro, ausgezahlt knapp 6,6 Millionen Euro (Stand 6.8.). Bis zum 31. Juli konnten Firmen die Erstattung für ihre Mitarbeiter beantragen.

Kritik an dem Verfahren kommt von den oppositionellen Linken. Sie bemängeln, dass die Beschäftigten die Anträge nicht selbst stellen durften, sondern die Unternehmen das übernehmen mussten. Viele Pendler und Pendlerinnen, denen Kosten entstanden seien, gingen nun leer aus, weil der Rechtsanspruch bei den Unternehmen liegt, sagte die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer. Die Linke kritisierte überdies, dass Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) gegenüber dem rbb eine höhere statt der tatsächlich ausgezahlten Summe genannt hatte. Laut Ministerium handelte es sich dabei um ein Versehen.