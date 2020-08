MOZ

Berlin (MOZ) Beschnuppert haben sie sich schon: Elefantendame Pori hat den ersten Kontakt zu ihrer neuen Herde aufgenommen. Das 36 Jahre alte Schwergewicht aus dem Tierpark Berlin hat sein neues Zuhause im Bergzoo Halle bezogen. Am Donnerstag war Pori nach wochenlangem Training umgezogen – in einem für den Transport von großen Exoten umgebauten Schiffscontainer mit eingebautem Wassertank, Klimaanlage und moderner Kameraüberwachung. Im Zoo Halle werde Pori mit ihrer Tochter Tana und deren Jungtieren vereint, so der Zoologische Leiter Christian Kern. "Der erste Kontakt durch eine schützende Trennwand verlief erfreulicherweise sehr harmonisch."

Hintergrund des Umzugs – weitere Berliner Elefanten gehen auch auf Reisen – ist der nahende Baustart für Europas modernstes Elefantenhaus im Tierpark Berlin. Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren werden Afrikanische Elefanten durch die große Savannenlandschaft streifen und sich mit Zebras, Antilopen und Giraffen am nahegelegenen Wasserloch einfinden. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen.