Merle Hilbk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es gibt Menschen, deren Gegenwart glücklich macht, weil sie diesen Hans-im-Glück-Blick haben. Die viel verloren haben und sich dennoch nicht vom Leben bestraft fühlen – so wie Irene Miemczyk, die ihren Vater verlor, Geschwister, zwei Männer, ihren Lebenstraum – und ihre Stadt. Denn das Frankfurt Oder), in dem sie aufwuchs, gibt es nicht mehr. Es wurde von Bomben beschädigt und vom großen Brand 1945 zerstört.

Die ersten Bomben hat sie noch mitbekommen, dann wurde sie evakuiert. Mit dem Leiterwagen zog sie mit Mutter und zwei Geschwistern nach Birkenwerder bei Berlin. Aber sie kehrten nach wenigen Tagen zurück, weil auch dort die Russen vorrückten. Sie sahen eine Ruinenlandschaft, Feuer, Leichen. Ein Bild von vor 75 Jahren, an das sich die 92-jährige beim Besuch der Ausstellung "Frankfurt 1945" erinnert. Sie steht vor einer doppelten Frankfurt-Karte. Links sind die Straßenzüge der Vorkriegs-Stadt zu sehen, dicht bebaute Gründerzeit-Quartiere, Backstein-Gotik in der Innenstadt, die Dammvorstadt mit dem Roßmarkt auf der anderen Flussseite. "Was für ein Glück, dass ich diese schöne Stadt noch einmal sehen kann!," sagt Irene Miemczyk. "Ich freue mich, dass es heute Menschen gibt, die so was möglich machen."

Ein Dank an die Ausstellungsmacher, der ihren Neffen verstummen lässt, der über die vielen Gegenstände spöttelt, die "irgendwie wahllos zusammengetragen scheinen". Seine Tante bleibt vor jedem Gegenstand stehen und erzählt Geschichten, wie sie in kaum einem Geschichtsbuch zu finden sind. Ihre Frankfurt-Geschichte. Sie zeigt auf eine Armbinde mit kyrillischen Schriftzeichen und erzählt, wie sie sich die Zeichen auf den Wegweisern der Roten Armee eingeprägt habe und deswegen später zum Beschriften der Armbinden eingeteilt wurde – und dafür Lebensmittel bekam. Sie zeigt auf ein Paar durchgetretene Schuhe und berichtet vom Winter ’46, in dem dem Apotheker der Löwen-Apotheke, die stehengeblieben war, die Hände erfroren. "Ich hab’ das besser in Erinnerung als das, was gestern oder letzte Woche passiert ist", sagt sie wie entschuldigend.

Ach, seit Wochen habe sie sich auf diese Ausstellung gefreut. Und dann habe sich niemand gefunden, der mit ihr gehen wollte. Zwei Ehemänner hat sie überlebt, Geschwister und Verwandte und fast alle Freunde. In Müllrose, wo sie heute lebt, unternimmt sie vieles allein, fährt mit dem Fahrrad an den See, liest, am liebsten geschichtliche Bücher und die Romane von Doris Lessing, weil die "als Frau ihr Leben selbst in die Hand genommen hat". Auf ihrer Geburtstagsfeier hörte ihr Neffe Michael von ihrem Kummer, Sohn ihrer jüngeren Schwester, die die Region als Erste verlassen hat. Den Sohn, der auch schon bald in Rente geht, zog es als Fotograf nach Ostberlin, nach der Wende wurde er Bildredakteur bei der "Zeit".

Als Kind hat er die Sommer oft bei seiner Tante verbracht, die mit der ganzen Verwandtschaft nach Brieskow-Finkenheerd gezogen war, weil es dort Arbeit gab und mehr zu essen als in Frankfurt. Wenn er nach den Sommerferien dann in der Schule einen Aufsatz über seine Sommererlebnisse schreiben musste, gab ihm die Lehrerin eine schlechte Note für seine Rechtschreibung. "Die hat mir das nicht geglaubt mit den zwei ee." Seine Mutter, die "kleine, aufmüpfige Schwester" Irenes, ist vor zwei Jahren gestorben. Seitdem besucht er "Tante Irene" öfter, sie sei doch jetzt "die letzte Verbindung in meine Vergangenheit". Und so versprach er, seine Tante ins Museum zu begleiten, die sich früher in dieWelt hinausgeträumt hatte und Medizin studieren wollte.

Aber die Neumanns waren eine Frankfurter Arbeiterfamilie, der Vater war an der Front. Im Januar ’42 kam der Brief mit dem schwarzen Rand aus Russland. Doch auch den Tod des Vaters beschreibt Irene Miemczyk wie ein Hans-im-Glück. "Meine Mutter hat Unterstützung bekommen, und so konnte ich eine Apothekenlehre machen." Die Mutter wollte das Geld eigentlich nicht annehmen, weil "die Nazis gegen die Kirchen waren", sie aber in der apostolischen Gemeinde. "Das hat sie unempfänglich gemacht für Ideologie, auch später. Aber es war ein strenges Regiment." Die Schwester entfloh der streng religiösen Erziehung, folgte einem "Heiden" in die Großstadt. Irene Miemczyik, die lieber studieren wollte, wehrte sich nicht, als die Mutter sie mit einem Arbeiter verheiratete, der Apostole war. "Der war dir geistig sicher nicht gewachsen", sagt der Neffe. "Schwierig war eher, dass er mir verbot zu arbeiten", sagt seine Tante. Sie bekam zwei Jungen – und ließ sich scheiden.

Ihr zweiter Mann war Ingenieur in Eisenhüttenstadt, sie selbst suchte sich eine Stelle in einem Frankfurter Pharmaziegroßhandel. "Da bin ich neulich vorbeigeradelt und hab’ mich gefragt, wie es da früher aussah", sagt der Neffe. "Ach, Micha", sagt Irene Miemczyk und deutet auf den alten Stadtplan. "Wenn ich von früher rede, dann heißt das: vor ’45."