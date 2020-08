Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Liste ist illuster: Ute Freudenberg, Frank Schöbel, Karat, City, Silly, die Puhdys... Im Kabarettkeller der Frankfurter "Oderhähne" gibt es Anfang Oktober mit Dagmar Gelbke nach monatelanger Abstinenz ein Wiedersehen. Die Kabarettistin, Entertainerin, Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin ist dann in einer Theatershow mit gut verpackten Ohrwürmern des Ostens zu sehen. Mit ihr spielen, singen und tanzen in der "Legende vom heißen Sommer" Ulrike Weidemüller (Tochter von Angelika Mann), Tim Schultheiss (Moderator bei Radio Fritz) und der Frankfurter Bob Lehmann. "Ich führe in diesem tubulenten Stück mit vielen Amiga-Hits erstmals auch Regie – und bin stolz, meinen jungen Kollegen, die erst zur Wendezeit geboren wurden, die DDR erklären zu können."

Die gebürtige Leipzigerin sagte Ende Juli "Tschüss Sixties, welcome Seventies!" und feierte mit zahlreichen Kollegen – alles Stars aus DDR-Zeiten – im Gärtlein nahe Berlin ihren 70. Geburtstag. Das Stück Grün in Blankenfeld-Mahlow war gut in Schuss: "Kein Wunder, mein letzter Bühnenauftritt ist mit dem 13. März datiert. Dann kam Corona. Und ich qualifizierte mich zur Hobby-Gärtnerin." Sie fühle sich aber nicht wie 70, sagt sie selbst. Und Ruhestand sei nichts für sie. Ihr Slogan: "Man muss im Leben stets neue Wege gehen!"

Mitte März spielte die Gelbke mit "Oderhähne"-Chef Wolfgang Flieder in "Big Helga – een kleenet Menschenkind", eine Hommage an Helga "Henne" Hahnemann (1937-1991). Gelbke war Ende der 70er-Jahre Bühnenpartnerin der zwischen Ahlbeck und Zittau so beliebten Entertainerin.

Die beiden Power-Frauen begeisterten damals über Jahre die Fernseh- und Theaterzuschauer in der ummauerten kleinen Republik. "Henne lernte ich 1976 kennen. Sie stellte sich als Komikerin vor, sagte zu mir: ‚Du mit deinem Vogelgesicht kannst auch nur Komikerin sein.‘ So begann unsere Bühnenpartnerschaft."

Auch das Sommertheater der "Oderhähne" mit zig Auftritten, für Dagmar Gelbke eine solide Einnahmequelle, fiel in diesem Jahr Corona zum Opfer. "2020 möchte ich deshalb am liebsten streichen. Das Jahr sollte am 1. Januar 2021 noch mal neu beginnen", meinte Dagmar Gelbke – und bleibt trotzdem gelassen. Finanzielle Einbußen habe sie in den ersten Jahren nach dem Mauerfall schon erlebt. "Auch damals haben wir kaum etwas verdient. DDR-Kultur interessierte Anfang der 90er-Jahre niemanden." Seit sechs Jahrzehnten steht Dagmar Gelbke auf der Bühne. Als Tochter des Orchesterleiters Herbert Gelbke war es für die Leipzigerin fast "normal", schon als Kind Klavier, Akkordeon und Gitarre zu lernen. Dazu Englisch, Russisch, Französisch und Hochdeutsch. Zudem quälte sie sich an Ballettstangen und in Stepptanz-Schuhe. "Ich sollte so vielseitig wie Caterina Valente werden."

Später studierte "Daggie", wie sie von ihren Freunden genannt wird, Musik, Theater und Tanz. Selbst jetzt drückt Gelbke noch einmal die Schulbank. "Seit 2008 studiere ich an der Fern-Uni Hagen, will 2021 meinen Bachelor der Kulturwissenschaft machen."

