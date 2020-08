BRAWO

Brandenburg Nach der Restaurierung des Brösedenkmals im Jahr 2019 konnte nun mit ihrer Vergoldung die Inschrift des Denkmals wieder deutlich sichtbar gemacht werden, informiert Peter Marquardt vom Vorstand des Fördervereins Krugpark.

Spenden aus privater Hand sowie zum großen Teil von der Brandenburger Freimaurerloge "Friedrich zur Tugend" konnten dies ermöglichen. "Dafür bedanken wir uns herzlich, ebenso bei Tobias Fischer von Grabdenkmale Fischer für die Umsetzung der Arbeiten und bei der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt für ihre konstruktive Unterstützung", so Peter Marquardt. Und weiter: "Mit der Fertigstellung der Restaurierung wiederholen und bekräftigen wir gern, wie auf der Inschrift auf der Rückseite des Denkmals zu lesen ist, den Dank der Bewohner Brandenburgs aus dem Jahre 1851 an den Schornsteinfegermeister, Freimaurer und Stadtrat Johann Gottfried Bröse als Initiator des Krugparks und vieler weiterer bemerkenswerter gärtnerischer Anlagen in Brandenburg an der Havel, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen und gerne von den Brandenburgern genutzt werden."