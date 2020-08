Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Fortsetzung vom 16.08.2020 (aus Band 2, Teil 3 von "Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg", gewidmet "Stadt und Dom Brandenburg", erschienen 1912): "An der einstigen ‚Neuen Torstraße‘ stand der ‚Ehebrecherturm‘ beim jetzigen Hammerschen Hause (heute Nr. 43, Anm. D. Red.). Die sonst ziemlich geräumige Hauptstraße, die im 18. Jahrhundert sogar den Namen Paradeplatz führte, verengte sich am Tore auf 20 Fuß Breite. Beim Ehebrecherturm mündete die Straße im 13. Jahrhundert auf einen gepflasterten Damm (1320 ‚Steinweg‘ genannt), den man quer durch das sumpfige Vorland der Havel in der Richtung nach der Altstadt aufgeworfen hatte. Wiewohl eine Brücke zwischen den beiden Städten erst 1479 ausdrücklich genannt wird, ist es doch selbstverständlich, daß der Damm bei seinen Unterbrechungen durch den Neustädter Stadtgraben und die Havel mittelst Holzbrücken vervollständigt war. Ein Wagenverkehr bestand hier i. J. 1320 schon ‚von Altersher‘. An der ‚Langen Brücke‘ standen mehrere Mühlen. Die der Altstadt zunächst gelegene überließ Kaiser Ludwig i. J. 1323 der Altstadt; eine Lohmühle errichtete die Neustadt i. J. 1453 hier ihrer bereinigten Schuhmacher- und Gerberinnung. An der Brücke befand sich ein Wehr (1360: Captura infra ambas Civitates Br. Jacente in obuka) zum Betrieb der Fischerei. Nordöstlich, also oberhalb der Brücke, stand fast mitten im Wasser, doch etwas näher bei der Neustadt, das auf Pfählen errichtete Fachwerkhaus des Brandenburger ‚Schöppenstuhls‘ (1348 zuerst genannt). Es war durch einen besonderen brückenartigen Steg mit dem mittleren Teile der Brücke verbunden, der durch Zugbrücken von beiden Städten getrennt werden konnte. Das schon 1679 baufällige, 1680 aber wiederhergestellte Gebäude kam i. J. 1700 durch einen Sturm zu Fall; seitdem hielt man die Zusammenkünfte der Schöppen in dem oberen Zimmer des Mühlenhauses, des späteren landesherrlichen Akzisegebäudes (Hauptsteueramtsgebäude) an der Ecke Hauptstraße und des Packhofes ab."Fortsetzung nächsten Sonntag