Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Früher gab es Fußballer, die in Form kleiner Panini-Bilder vom Nachwuchs rege gesammelt und getauscht wurden. Solch’ ein Erlebnis gibt es jetzt auch für Mitglieder und Sympathisanten der Feuerwehren in der Region. Denn ab Freitag startet um 17 Uhr der Verkauf von Sammelheft und Sticker der ehrenamtlichen Feuerwehr-Mitglieder von Seelow und aus dem Amt Seelow-Land bei Edeka in der Kreisstadt.

In Zusammenarbeit mit der Berliner Firma Stickerstars GmbH und dem Edeka-Supermarkt von Thomas Hübner in Seelow haben sich die Brandschützer der Stadt Seelow und des Amtes Seelow-Land ein ganz besonderes Highlight für diese Saison einfallen lassen – Sammelsticker von den Feuerwehrmitgliedern zum Tauschen und Kleben im individuellen Sammelalbum.

Foto-Aktion vor den Ferien

Auf die Idee gebracht wurde Seelows Stadtwehrführer Candy Schmiedeke Ende März über den Edeka-Chef Thomas Hübner. Der Supermarkt wolle zum 100-jährigen Bestehen eine besondere Aktion starten. Über die Edeka-Hauptzentrale in Hamburg kam die Anfrage, als Feuerwehr mit im Boot zu sein. "Unser Edeka hat schon immer ein Herz für unsere Jugendfeuerwehr", lobt Schmiedeke. Super fand er die Idee. "Doch dann kam Corona, alles wurde ausgebremst."

Erst im Mai habe Schmiedeke mit den Seelower Kameraden über das Projekt mit Stickerstars, die schon bei der VOX-Gründerserie "Höhle der Löwen" für Alben mit Sportvereinen und Feuerwehren gelobt wurden, sprechen können. Allerdings war schnell klar, um ein Stickeralbum zu füllen, bräuchte es 200 bis 700 Sticker. Für die Seelower Wehr nebst Löschgruppe Werbig allein nicht zu stemmen. Daher holte man sich die Feuerwehren des Amtes Seelow Land für den Sammelspaß dazu. Thomas Höppner als für den Brandschutz zuständiger Amtsmitarbeiter war ebenso schnell begeistert wie Amtsdirektorin Roswitha Thiede, die Führungskräfte und Kameraden in den Dörfern. "Wir arbeiten mit Seelow-Land ja eh’ immer gut zusammen", so Schmiedeke.

"Stickerstars" schickte kurz vor den Sommerferien eine Fotobox auf Stativ ins Oderland. Damit wurde von den Brandschützern selbst in den Gerätehäusern die Wehr-Mitglieder (wer wollte) abgelichtet. In Seelow-Land waren es die Einsatzkräfte nebst Jugend, in Seelow zusätzlich die Senioren der Alters- und Ehrenabteilung. "Das alles passierte binnen zwei Wochen vor den Sommerferien". Passend zum Porträt-Foto in Ausgeh-Uniform, bei der Jugend in Einsatzjacke wurde per QR-Code die Daten zur Fachfirma übermittelt. Abgelichtet wurden für Heft und Sticker auch alte Aufnahmen aus Chroniken, alle Gerätehäuser, Fahrzeuge, Technik, auch Einsatzbilder. Auch Sponsoren unterstützen die Aktion. "380 verschiedene Sticker sind es nun insgesamt", erzählt Feuerwehr-Chef Schmiedeke stolz. Alle enthalten bei Personen die Namen und Zugehörigkeit und wenn vorhanden das Wappen (Logo) der Feuerwehr. Jede Wehr hat im Sammelalbum mindestens eine Seite. Nach unzähligen Mails zwischen Schmiedeke, Höppner, Hübner und Stickerstars sind Sammelheft und Sticker nun fertig. Verkauft wird ab Freitag, 17 Uhr, bei Edeka in Seelow sogar mit Party (siehe Infokasten).

Die Heft-Vorderseite des Sammelalbums zieren Chris Damke und Steven Rügebrecht von der Seelower Wehr und auf dem Poster für den Verkaufsstart sind Seelower im Einsatz zu sehen. Jedes fotografierte Feuerwehr-Mitglied erhält sein Stickerbild in Großformat. Einige werben aber erstmal im Geschäft für die Aktion – wie auch der mannshohe Pappaufsteller von Chris Damke.

Tauschbörsen geplant

"Heft und Sticker sind für alle Feuerwehrleute, Angehörige und Fans eine super Erinnerung", betont Schmiedeke. Die Feuerwehr plant auch Tauschbörsen im Edeka-Markt. Mit der Aktion wolle man neue Mitglieder gewinnen, Projekte der Jugend schneller umsetzen und auf die Arbeit der Ehrenamtler aufmerksam machen. Das Album mit ersten Stickern kostet 4 Euro – davon erhalten 2 Euro die Jugendwehren. Weitere Aufkleber gibt es im Fünferpack für 90 Cent. Die Aktion geht bis 6. November.