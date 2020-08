Hagen Bernard

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Fast ein Vierteljahr ist seit der Abwahl des Amtsdirektors Danny Busse vergangen. Der bisherige Stellvertreter Dirk Wesuls führt seitdem im Amt Brieskow-Finkenheerd die Geschäfte. "Es herrscht jetzt Aufbruchstimmung. Die Leute arbeiten im Amt wie der Teufel", sieht der Vogelsänger Bürgermeister Nils-Hagen Giesa sich in dem damaligen Schritt bestätigt. Er hatte Ende Mai zu den zehn Amtsausschussmitgliedern gehört, die für die Absetzung gestimmt hatten und auch zu denjenigen, die mit ihrer Unterschrift den Antrag im April in die Wege geleitet hatten.

Lediglich die drei Ziltendorfer Mitglieder um ihren Bürgermeister Danny Langhagel – in deren Gemeinde Busse vor einiger Zeit gezogen war –, hatten damals gegen die Abwahl gestimmt. Dabei war dieses Trio in den vorbereitenden Gesprächen zur Abwahl außen vor geblieben. Der Grund: Die gegen Busse Stimmenden hatten befürchtet, dass der mit dem Amtsdirektor befreundete Langhagel sich nicht loyal verhält und Busse helfen könnte.

Aus diesem Grund hatte der abgewählte Verwaltungschef unmittelbar vor seiner Abwahl auch nicht die Möglichkeit erhalten, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Im Kommunalrecht ist eine Begründungspflicht für den Abwahlantrag nicht vorgesehen, auch um längere Scharmützel zu vermeiden, die vor allem zu Lasten der Kommunen gehen würden. Und schließlich haben die Amtsausschussmitglieder in so mancher Debatte die juristisch fundierte Rhetorik ihres ehemaligen Verwaltungschefs kennengelernt. "Ich kann nur Vorschläge machen, aber nur der Amtsausschuss entscheidet", entkräftet Busse einige der Vorwürfe, was Haushaltsplanung, Einnahmen und Ausgaben sowie Personalführung anbetrifft. "Ich möchte das alles ruhen lassen. Die Entscheidung ist gefallen. Einiges ist Auffassungssache, ein, zwei Unwahrheiten sind auch dabei."

Unter anderem hatte der Amtsausschuss ihm vorgeworfen, sich nicht als Dienstleister der Gemeinden zu verstehen, sondern eher die Gemeindevertreter als Erfüllungsgehilfen seiner Vorstellungen und Ideen zu betrachten. Zudem war sein Führungsstil bemängelt worden. Laut Busse sei jedoch kein einziges Mal der Personalrat wegen der Vorwürfe eingesetzt worden. Andererseits habe sich laut Giesa kein einziger Mitarbeiter dagegen verwahrt, dass der Amtsausschuss falsche Vorwürfe erhoben hätte.

Momentan scheinen sowohl Busse als auch der Amtsausschuss kein weiteres Öl ins Feuer gießen zu wollen. Für das Amt sei die Trennung schon kostspielig genug. Sehr schlimm würde es kommen, sollten plötzlich zwei Amtsdirektoren bezahlt werden müssen. "Für uns war die Abwahl das kleinere Übel mit allen seinen finanziellen Folgen. Es gab kein Vertrauen mehr in die Zusammenarbeit mit Danny Busse", macht der Vogelsänger Giesa klar, dass in Busses zweiter Amtsperiode die Chemie nicht mehr gestimmt habe.

Für den Nachfolger Dirk Wesuls – der nicht ausschließt, sich auf den im Herbst ausgeschriebenen Posten des neuen Amtsdirektors zu bewerben – war es erst einmal die vordringlichste Aufgabe, "die mit dem Abwahlverfahren entstandenen Wogen wieder zu glätten". So habe er am Freitag ein konstruktives Gespräch mit dem Ziltendorfer Bürgermeister Danny Langhagel geführt.

Höhere Arbeitsbelastung

Der 58-jährige Interims-Amtsdirektor führt weiter den Fachbereich II mit der Außenverwaltung, kümmert sich Corona-bedingt um Kita und Schule und muss zudem für gesundheitlich angeschlagene Kollegen einspringen. "Ich komme nach Hause und bin völlig platt", charakterisiert der Diplom-Verwaltungs- und Betriebswirt sein derzeitiges Arbeitspensum. Immerhin bringe der gebürtige Thüringer 30 Jahre Berufserfahrung mit und konnte zu seiner privaten Entlastung nach zwei Jahrzehnten sein Ehrenamt als Schatzmeister des Sportvereins Blau-Weiß Groß Lindow abgeben. Wesuls rechnet damit, dass sich das Verfahren bis zum neuen Amtsdirektor noch bis Februar hinziehe.

Haupttätigkeitsfeld in den nächsten Wochen ist die Vorbereitung des Haushaltes für das nächste Jahr und die Integration neuer Kollegen. Derzeit sind vier Frauen einzuarbeiten. "Mit 2,7 Personen in der Kernverwaltung auf 1000 Einwohner hatten wir zum Zeitpunkt der Abwahl eine knappe Personalausstattung", erklärt Wesuls, ohne damit auf seinen Vorgänger schießen zu wollen. "Wir hatten mitunter verschiedene Auffassungen, standen aber kollegial per Du. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg, was die Beruhigung der ganzen Situation anbetrifft." Der Finkenheerder Bürgermeister Horst Siebke: "Alle im Amt machen ihre Arbeit." Dazu sein Amtskollege aus Vogelsang Giesa: "Ich befürchte, Dirk Wesuls wird diese Doppelbelastung nicht lange durchhalten. Vielleicht nehmen wir deswegen eine Sonderberatung im Amtsausschuss vor."

Ausschreibung erst im Herbst

Am 10. September wird der Amtsausschuss über eine Ausschreibung für den neuen Amtsdirektor diskutieren. In der Kommunalverfassung gibt es keine Frist dafür. Auf alle Fälle will der Amtsausschuss sorgfältig vorgehen, denn einen Fehltritt kann er sich schon aus finanziellen Gründen kaum leisten.

Busse hingegen plant weiter seinen Lebensmittelpunkt in der Region. So bekleidet er bei Blau-Weiß Ziltendorf ein Ehrenamt in der Tennis-Abteilung und gehört auch weiterhin dem Eisenhüttenstädter und Müllroser Umlegungsausschuss an. Mögliche Schritte gegen seinen bisherigen Arbeitgeber lässt er aber offen.