Kariertes Arbeitshemd, verschmitztes Lächeln: So kennen die Schöneberger ihren Bürgermeister. Wilfried Schramm ist einer von elf Schöneberger Gemeindevertretern, die sich ehrenamtlich für ihre Gemeinde einsetzen.

Flemsdorf (MOZ) Früh morgens klingelt es. Bauer Wilfried Schramm ist dran. "Haste schon gehört? Das ist ja wieder ein Ding! Da müssen wir aber sofort...", überfällt der Frühaufsteher im aufgeregten Wortschwall seine Gesprächspartner am andern Ende der Leitung.

Es sind Landtagsabgeordnete, Bürgermeisterkollegen, Verantwortliche in Ministerien, im Landratsamt. Was die in ihren Büros und Amtsstuben nicht sehen, dafür aber gut hören können, ist, von wo sie der rastlose Flemsdorfer anruft. Die Geräuschkulisse ist eindeutig. Blöken und Muhen oder das dumpfe Motorengeräusch eines Traktors. Meist kommt der Anruf aus dem Kälberstall vom Gutshof Flemsdorf. Dort arbeitet der gelernte Agrotechniker in seinem eigenen Betrieb.

Uckermärker auf dem Hof

Schrammi, wie ihn fast alle im Dorf nennen, ist mit Leib und Seele Landwirt. Wie sein Vater und dessen Vater. Er hat sie noch, die berühmte Rinderrasse Uckermärker auf dem Hof, ebenso schwarzbunte und rotbunte Holstein Friesian. Dazu 600 Hektar Acker und Grünland in Bewirtschaftung. Der klassische Mischbetrieb mit Ackerbau und Milchvieh, auch wenn er kaum noch etwas an der Milch verdient. Aber er ist ein Kämpfer, sagt man im Dorf, einer, der nicht aufgibt. Noch immer produziert er Milch, trotz der leidigen Preise und trotz Molkerei-Crash und Zehntausenden von Euro, die ausfielen. Dieses Durchbeißen, Dranbleiben, Nicht-Aufgeben bekommen gerade auch jene zu spüren, die in Kommunalrecht, Gesetzen und Politik besser bewandert sind als er und die das als Job machen, für Geld. Seit Wilfried Schramm ehrenamtlicher Bürgermeister von Schöneberg ist, kämpft er dafür, dass seine Gemeinde, dass die Orte Flemsdorf, Felchow und Schöneberg wieder eine Zukunft haben und Geld, um Straßen, Kitas, Kulturräume und Brücken zu erhalten.

Schrammi sagt nicht Nein

Warum er sich das antue, sich in der Freizeit mit Kommunalrecht, Beschlüssen, Bürgeranliegen und Amtsschreiben auseinanderzusetzen? "Ja warum? Das fragt mich meine Frau auch immer und sagt, dann hätte ich viel mehr Zeit für die Familie", antwortet er nicht wirklich auf die Frage. Später sagt er: "Wenn wir alle in der Gemeinde zurücktreten, und das hatten wir damals echt überlegt, ja, wer kümmert sich dann?"

Als Schönebergs gewählter Bürgermeister Manfred Schroeder nach dem Lampenstreit mit dem Amt hinschmiss, war Stellvertreter Wilfried Schramm bereit, zu übernehmen. "Schrammi sagt nicht nein, wenn seine Hilfe gebraucht wird", weiß Daniel Schultze, Vorsitzender der Flemsdorfer Haie. "Ob etwas zum Kinder- und Sportfest zu transportieren oder mit dem Amt zu klären war, er hat uns immer geholfen." "Das Schöneberger Bratapfelfest wäre ohne die Technik und Hilfsbereitschaft von Wilfried Schramm undenkbar", sagt seine Stellvertreterin Doris Stöckmann aus Stützkow. "Und wenn das Amt kein Geld für die Seniorenfeier rausrückt, dann gibt er es aus eigener Tasche."

Im Ort hat Wilfried Schramm den Ruf, sich nicht zu ducken, zu helfen, wo er kann und dabei immer noch einen Spaß auf Lager zu haben. "Ich kenn ihn eigentlich nie schlecht gelaunt", sagt sein Vorgänger Schroe­der, der bewundert, wie Schrammi das mache. Es gab nicht wenige, die den Schönebergern prophezeit hatten, gegen den Willen des Amtsdirektors niemals Erfolg zu haben. "Wenn wir zum Jahreswechsel zu Schwedt gehören, dann ist zum großen Teil Schrammis Verdienst". Der wehrt ab: "Das mit dem Schreiben und so ist ja nicht mein Ding, da hatte ich große Unterstützung von Doris." Dennoch schaffte es Schöneberg unter Bürgermeister Schramm, dass die Eingemeindung gegen alle Widerstände vom Innenminister genehmigt wird und nach fast vier Jahren kurz bevorsteht. Er erreichte, dass Amtsdirektor Krause wegen seiner Eingriffe in die Selbstbestimmung der Gemeinde mit Dienstaufsichtsbeschwerden auf die Finger geklopft wurde. Er lacht, als er gefragt wird, ob ihn der Streit mit dem Amt nicht zermürbe. "Ich seh’ das inzwischen sportlich."

Kontrahenten schenkten sich nichts

Wilfried Schramm kann sich aber auch aufregen, und zwar richtig. Wenn er abends nach der Arbeit in der Gemeindevertretung sitzt und Amtsdirektor Detlef Krause so einen Satz sagt wie "Die Gemeinde ist selber Schuld an der Brückensperrung in Stützkow", dann geht der Mann mit dem karierten Hemd aber hoch wie eine V1. "Das kannste vergessen, so war det niemals...", legt er los und endet nach lauter, wütender Rede schon mal, während er mit großer Geste abwinkt: "Ach mach doch wat de willst!" Später durfte er nach so einer Nummer schon mal im Protokoll lesen: der Bürgermeister stimmte zu. Er und Krause haben sich in dieser Zeit nichts geschenkt.

Wilfried Schramm spricht nicht gern drüber, aber er hatte auch Tiefschläge. Mitten in der Hochzeit des Eingemeindungsstreits bezichtigte ihn des Fördermittelbetruges und der Androhung von Waffengewalt. Er musste sich mit Strafanzeigen wehren, erfolgreich. Dann landete er mit einer schweren Gallenerkrankung auf dem OP-Tisch. Er ist wieder aufgestanden.

Im Amtsausschuss sitzt Wilfried Schramm auch. Inzwischen nicht mehr allein wie auf der Anklagebank, sondern mit Passow und Berkholz-Meyenburg auf der Seite der Mehrheit, die nach Schwedt wechseln will. Nach der Eingemeindung wird Wilfried Schramm als einer von drei Schönebergern mit in die Schwedter Stadtverordnetenversammlung kooptiert.