Bärbel Kraemer

Fläming Im August 1910 berichtet das "Zauch-Belziger Kreisblatt" über ein "seltenes Vorkommnis". Am 25. August jenes Jahres, zur Mittagszeit, wurde der Schreiber folgender Zeilen Augenzeuge dieser Begebenheit: "Ein junger Storch, der wohl noch nicht recht flügge ist und den die Alten deshalb bei ihrem Zug nach dem Süden zurückließen, spazierte stolz wie ein Spanier auf der Großstraße einher. Natürlich lockte das eine Anzahl Kinder herbei, die dem Tier in etwa einem Meter Nähe Schritt für Schritt folgten. Freund Adebar aber ließ sich hierdurch ganz und gar nicht aus der Ruhe bringen. Er wendete um und wanderte gemütlich den eben gekommenen Weg wieder zurück."

Der zurück gelassene Jungstorch sorgte in dieser Folge natürlich für Aufsehen in der Stadt. Weshalb ein Mitglied des Niemegker Geflügelzucht- und Vogelschutzvereins zu Rate gezogen wurde. Dieser Mann, ein gewisser Herr M., nahm sich des Rotstrumpfs an. Er fing ihn ein, um ihn bis zum nächsten Frühjahr zu pflegen. Ob der Storch sich mit dem Übergangsquartier in Niemegker Gefilden arrangieren konnte und den Winter überlebte, ist nicht überliefert.

Die Berichterstattung im "Zauch-Belziger Kreisblatt" belegt, dass Störche die Menschen in hiesiger Region immer wieder faszinierten. Es wird über schöne und traurige Begebenheiten berichtet.

So wird am 30. Mai 1906 aus Mörz gemeldet, dass auf einer Scheune des Bergemannschen Gasthofes ein Storchenpaar mit dem Nestbau beschäftigt war. "Die Malergehilfen des Herrn Buchmann, Belzig, hatten die Grundlage zu diesem Neste durch den Unterbau gelegt. Früher war auf dem Mörzer Friedhofe auf einer uralten Linde ebenfalls ein Storchnest vorhanden, dass aber dem Sturmwind zum Opfer fiel. Das jetzige Storchenpaar scheint aus Locktow übergesiedelt zu sein. Dort bewohnte dasselbe bis zum vorigen Sommer ein Nest auf einem am Kirchhofe stehenden Baum. Ein Gewittersturm demolierte es. Hoffentlich hat Mörz nun wieder ein solches Vogelpaar in jedem Jahre auf Sommerwohnung."

Doch nicht alle Menschen waren den Rotstrümpfen Wohl gesonnen. Immer wieder gab es Zeitgenossen, die sich am klappern der Störche störten und eine Verschmutzung der Dächer fürchteten.

So geschehen im Mai 1906 in Ziezow, von wo ein Storchenpaar wie es im "Zauch-Belziger Kreisblatt" heißt, "vertrieben" wurde. Der Hausbesitzer, auf dessen Gehöft die Störche seit Jahren brüteten, hatte die Nestanlage beseitigt. "Jetzt sucht das Storchenpaar vergeblich nach einem neuen Punkte für seine Niederlassung. Niemand tritt helfend ein. Keiner will die lieben Gäste auf Sommerwohnung nehmen. Freilich - Miete bezahlen sie nicht. Und der verdienstvolle Ruf, dessen sie sich bekanntlich zu erfreuen haben, scheint auch kein Herz milde stimmen zu wollen."

Der "verdienstvolle Ruf"? Hier geht es nicht nur um den Mythos, der den Storch als Kinderbringer darstellt, sondern um alte Bauernweisheiten. Eine sagt: "Ist das Gefieder von Adebar / Im Lenzen recht glänzend, weiß und klar / Gibt es ein gottgesegnetes Jahr!"

Ein weiterer Vorfall dieser Art ereignete sich im Mai 1932 in Lütte. Von dort heißt es: "Seit zirka dreißig Jahren hat alljährlich eine Storchenfamilie die mit Stroh gedeckte Scheune eines hiesigen Besitzers inne. Wegen baulicher Veränderungen, die ebenso gut im Herbst oder Frühjahr hätten vorgenommen werden können, wurde das Storchennest mit vier Eiern, von denen zwei ausgewachsene Junge enthielten, von dem Besitzer kopfüber vom Giebel heruntergestürzt. Jetzt irrt das Storchenpaar ratlos umher und wird nach seinem Fortzuge im nächsten Frühjahr nicht wieder in unser Dorf heimkehren." Einige Zeit nach dem Vorfall kehrte Adebar nach Lütte zurück. Seinen Nachwuchs zog er jedoch an anderer Stelle auf - wo die Störche bis auf den heutigen Tag den Lüttern die Treue halten.

Mit dem Verschwinden der Strohdächer verschlechterten sich die Ansiedlungsverhältnisse für die Störche immer mehr. In dieser Folge begannen engagierte Menschen, den Rotstrümpfen immer öfter mit der Anbringung von Wagenrädern auf Ziegeldächern beim Nestbau entgegenzukommen. Die ab 1906 erfolgte Melioration des Planetals zog eine weitere Dezimierung des Bestandes nach sich - mit ihr versiegten Adebars Nahrungsquellen.