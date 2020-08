Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Haushaltslage der Havelstadt ist gegenwärtig nicht so düster wie noch im März, als coronabedingt von Kämmerin Nicole Pydde eine Haushaltssperre verhängt werden musste. Wie sie kürzlich im Finanzausschuss informierte, wird am Jahresende dank der Auswirkungen der Hauhaltssperre und der Einnahmen aus dem kommunalen Rettungsschirm das Haushaltsdefizit statt der prognostizierten rund 1,5 Millionen Euro voraussichtlich nur 59.000 Euro betragen. Kritisch sieht die Kämmerin die nächsten Jahre.

Wegen der Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus veranlagten Steuern könnte das Defizit im nächsten Jahr auf 600.000 und im Jahre 2022 auf 900.000 Euro steigen. Es müsse also deutliche Einsparungen bei den Aufwendungen geben, um einen ausgeglichenen Haushalt zu ermöglichen, forderte Nicole Pydde.

Durch die Haushaltssperre ist eine positive Entwicklung der liquiden städtischen Finanzen möglich geworden, so dass bisher keine teuren Kassenkredite aufgenommen werden mussten und derzeit absehbar auch nicht notwendig sind. Unter dem Strich der finanziellen Entwicklung Ketzins könnte aus der Sicht der Kämmerin die Haushaltssperre aufgehoben werden. Es gibt allerdings noch ein "Aber". Da am Jahresende ein um 59.000 Euro schlechteres Ergebnis im Stadthaushalt erwartet wird als geplant und wegen der Risiken, die es bei der Gewerbesteuerveranlagung noch gibt, empfahl die Kämmerin, die freiwilligen Leistungen genau auf ihre Notwendigkeit zu prüfen. In einer von vier Varianten schlug sie vor, die generelle Haushaltssperre aufzuheben aber gleichzeitig durch eine Teilsperrung die feiwilligen Leistungen von den geplanten 70.600 auf 45.700 Euro zu reduzieren. "Damit tue ich mich schwer", gab Ursula Münstermann (Grüne) zu. Die Sperrung freiwilliger Leistungen träfe die Schwachen, die sich nicht wehren können. Sowohl Renate Donat (LINKE) als auch Matthias Reinke (SPD) und Christel Zimmer (CDU) favorisierten die Variante mit der Teilsperrung. So werden aller Voraussicht nach die Senioren mit einem halbierten Bürgerhaushalt auskommen müssen. Die Zuschüsse für den Kinder- und Jugendrat und die Kultur- und Sportvereine sowie für Veranstaltungen in den Ortsteilen werden halbiert.

Außerdem machte die Kämmerin auf ein weiteres Problem aufmerksam: Wenn die erwarteten Fördermittelzusagen nicht noch eintreffen, können wichtige im Haushalt eingeplante Investitionen nicht ausgeführt werden. Das betrifft die Erweiterung des Hortes (787.000 Euro Fördermittel), der Anbau eines Schulungsraumes bei der Ketziner Feuerwehr (282.000 Euro), die Fassadensanierung an der Oberschule (159.000 Euro) und der Digitalpakt Schulen (237.000 Euro Fördermittel).