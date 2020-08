HGA

Velten (MOZ) Ein 44-Jähriger hat am Samstagmittag in einem Supermarkt in Velten für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann ohne Mund-Nasen-Maske in dem Markt einkaufen. Da er auf den Hinweis der Mitarbeiter zur Maskenpflicht nicht reagierte, verwies ihn der Filialleiter des Marktes. Dabei fiel den Mitarbeitern auch auf, dass der Mann in der jüngeren Vergangenheit bereits ein Hausverbot ausgesprochen bekommen hatte. Die hinzugerufenen Polizisten wollten daraufhin die Personalien des Mannes feststellen – der 44-Jährige weigerte sich jedoch und griff stattdessen die Beamten an. Die Polizisten konnten ihn daraufhin überwältigen. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.