Oberhavel (MOZ) Erneut musste die Polizei am Wochenende in Oberhavel illegale Partys auflösen. Diesmal in Bergfelde und Lehnitz.

Am Freitagabend wurden im Waldgebiet im Bereich Berfelde knapp 30 Personen festgestellt, die mit umfangreicher Licht- und Beschallungstechnik eine private Party feierten. Die Veranstaltung wurde durch die Beamten aufgelöst, alle Personen erhielten zudem einen Platzverweis.

Am Samstagabend stellten die Polizisten dann im Waldgebiet im Bereich der Lehnitzschleuse ebenfalls eine nicht genehmigte Musikveranstaltung mit knapp 80 Teilnehmern fest. Auch hier fanden die Beamten durch Stromaggregate betriebene Licht- und Beschallungstechnik vor – und griffen anschließend durch. Die Veranstaltung wurde beendet und alle Personen erhielten einen Platzverweis, dem sie dann auch nachkamen.