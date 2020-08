Holger Rudolph

Neuruppin Eine neue politische Gruppierung gibt es seit Freitagabend in Neuruppin. Bei der Versammlung im Restaurant "Theos Steakhouse" riefen die zwölf Gründungsmitglieder das Bürgerbündnis "Wir In Neuruppin" (WIN) ins Leben. Um auch einen Bürgermeisterkandidaten stellen zu können und sich an weiteren Kommunalvertretungen zu beteiligen, wurde außerdem die gleichnamige Wählergruppe WIN gegründet.

Zum Vorsitzenden und Sprecher des Bündnisses wurde einstimmig der 50-jährige Inhaber eines Sicherheitsunternehmens, Michael Güldener, bestimmt. Sein Stellvertreter ist Georg Kamrath. Dieser hatte noch bis Juni für die AfD in der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung und Kreistag gesessen, hat die Partei aber verlassen und ist seitdem parteilos. Schriftführerin wurde Doreen Beier.

WIN will sich unter anderem für mehr Bürgernähe, eine bessere Jugendbeteiligung und umfassende Barrierefreiheit einsetzen. Außerdem möchte die Initiative dagegen vorgehen, dass es angebliche "No-go-Areas", also Gebiete, in die sich niemand mehr traue, in der Fontanestadt gebe. Am Sonnabend, 29. August, will WIN einen oder mehrere potenzielle Bürgermeisterkandidaten für das Neuruppiner Rathaus vorstellen. Namen wurden noch nicht genannt. Beschlossen wurde außerdem der Beitritt zur Brandenburger Listenvereinigung BVB/Freie Wähler.