Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die 57. Bad Belziger Burgfestwoche ist in Gange. Die Eröffnungs-Zeremonie, die in diesem Sommer aufgrund der Einschränkungen der Coronavirus Pandemie anders als gewohnt ausfiel, vollzogen Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), die Vorsitzende des Bad Belziger Festvereins Ina Fink und Christian Ebert von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Doch hatten längst nicht alle Menschen, die die Eröffnungsveranstaltung im Schatten des Butterturmes erleben wollten, Gelegenheit dazu. Die geltenden Abstandsregeln regelten auch die Besucherzahl. Und so kam es, dass bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung und dem damit verbundenen Start des "MBS-Kinosommers" in Bad Belzig der Einlass am Burgtor geschlossen werden musste.

Die, die sich wiederum rechtzeitig auf den Weg gemacht hatten, gehörten zu den Glückspilzen, die "Das perfekte Geheimnis" - eine starbesetzte Komödie um Freunde und ihre Geheimnisse - Open-Air und kostenlos erleben konnten.

Nachdem der jeweils am letzten Augustwochenende stattfindende Altstadtsommer aufgrund der Pandemie hatte abgesagt werden müssen und bis zuletzt unklar war, ob die Burgfestwoche überhaupt stattfinden kann, schätzten sich die Stadt Bad Belzig und der organisierende Festverein nicht minder glücklich, dass der Kinosommer der MBS in hiesiger Stadt präsentiert wurde.

Die kostenlose Kinosommer-Reihe läuft bereits zum fünften mal an verschiedenen Orten des MBS-Geschäftsgebietes und ist eines der Puzzleteile des Engagements der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in ihrer Rolle als Förderer der Gemeinschaft und Ermöglicher von Vorhaben und Projekten aus gesellschaftlichen und sozialen Bereichen.

Jedoch wurden nicht zum ersten Mal im Rahmen der Burgfestwoche Kinofilme gezeigt. Als beispielsweise vor 60 Jahren im September 1960 die erste Festwoche eröffnet wurde, stand sogar ein ganzer Tag im Zeichen des Films. Dieser "Film-Fest-Tag" bescherte allen Generationen Leinwandfreuden. Für Kinder im Kindergartenalter liefen im damaligen "Theater der Einheit" die "Abenteuer des gestiefelten Katers", für die sechs- bis zwölfjährigen der Streifen "Alltag im Zirkus", für Jugendliche ab der achten Klasse der Film "Der Hauptmann von Köpenick" und für die Erwachsenen der Kinofilm "Wo der Zug nicht lange hält".

Eröffnet wurde diese erste Burgfestwoche im übrigen auch auf der Burg Eisenhardt - vom Vater der Idee, dem damaligen Bürgermeister der Stadt Gerhard Dorbritz.