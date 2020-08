Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Diskussion darüber, ob sich die Stadt das schöne und über die Grenzen Ketzins hinaus beliebte Strandbad weiter leisten solle oder zu einer Badestelle umgewidmet wird, geht weiter.

Ausgangspunkt der Debatte war der Vorschlag der Fraktion Grüne/Bürger/Piraten in der Stadtverordnetenversammlung, angesichts des jährlich wachsenden Defizits von inzwischen weit über 100.000 Euro jährlich, die Umwandlung in eine kostengünstigere Badestelle zu prüfen. Ein Vorschlag, dem die Ketziner Kommunalpolitiker zugestimmt hatten. Abgesehen davon, dass bei der Umwidmung zur Badestelle unter anderem der Steg und die mit Spenden inzwischen bei Kindern sehr beliebte Rutsche rückgebaut werden müssten, hat die Stadt als Eigentümer der Fläche aus Haftungsgründen erhebliche rechtliche Bedenken. Deshalb legte sie kürzlich dem Finanzausschuss den Vorschlag vor, über ein Gutachten diese Fragen rechtssicher klären zu lassen. Kostenpunkt: 5.600 Euro.

Ausschussvorsitzender Jürgen Tschirch (SPD) nannte das "raus geschmissenes Geld", sollten sich die Stadtverordneten für die Erhaltung als Naturbad entscheiden. Allerdings werde es vieler brauchbarer Vorschläge bedürfen, um die finanzielle Situation zu verbessern. Ursula Münstermann (Grüne) betonte, dass es unterschiedliche Meinungen der Stadtverordneten gäbe. Allerdings könnten hier die rechtlichen Fragen nicht geklärt werden, meinte sie. Um das zu erreichen, brauche die Stadt das Rechtsgutachten, reagierte Bürgermeister Bern Lück (FDP). Matthias Reinke (SPD): "Auch wenn das Gutachten zu dem Schluss kommen würde, dass eine Umwandlung in eine Badestelle möglich wäre, ist es nicht das, was wir wollen." Viel mehr solle das Strandbad als solches erhalten bleiben. Das wäre auch die Meinung, die ihm immer wieder übermittelt werde. Ähnlich äußerten sich mehrere Kommunalpolitiker. In der ausführlichen Diskussion wurde deutlich, dass es nicht eines Gutachtens, sondern vieler brauchbarer Ideen zur Verbesserung der finanziellen Situation des Strandbades bedarf.

So empfahl die Mehrheit der Mitglieder im Finanzausschuss den Stadtverordneten nicht, ein derartiges Gutachten in Auftrag zu geben. Der Bürgermeister hätte trotz der mehrheitlichen Meinungen für das Naturbad gerne eine rechtssichere Aussage. Sein Vorschlag, dass der Hauptausschuss darüber befinden sollte, wurde akzeptiert.