Ulrich Gelmroth

Eisenhüttenstadt Brandenburgligist Preussen Eberswalde meistert den Saisonstart beim FC Eisenhüttenstadt mit einem 3:1-Sieg. Dabei spielten beide Teams lange Zeit auf Augenhöhe. Die höhere Effektivität im Abschluss machte dann den Unterschied zu Gunsten der Elf von Preussen-Trainer Torsten Maerz.

"Wir haben uns heute nicht belohnt, haben zeitweise zu Beginn zu zaghaft agiert", so FC-Trainer Andreas Schmidt später im Angesicht des doch ansprechenden Auftritts seiner Elf. Ein halbe Stunde wogte das Spiel zwischen den Strafräumen, ohne eine wirkliche Torgefahr auf beiden Seiten aufzubauen. In der 31. Minute schoss Steven Zimmermann aus der Distanz ans Gebälk. Stürmer Ceif Ben-Abdallah ist, wie gewohnt, zur Stelle und schiebt den Abpraller flach ins lange Eck zum 1:0 für Preussen.

Fortan drückte Eberswalde auf den zweiten Treffer. Eisenhüttenstadt kam übers Konterspiel zu seinen Chancen. Immer wieder scheiterte der Gastgeber aber am starken Preussen-Schlussmann Pawel Kosarzecki, der kurz vor der Pause mehrmals seine Klasse bewies. So ging Eberswalde mit der Führung in die zweite Halbzeit und sah sich plötzlich bissigen Gastgebern gegenüber, die einen richtigen Sturmlauf einläuteten. Jetzt war Eberswalde in der Konter-Situation und schuf besonders über Krystian Peda und Kim Schwager, bei dessen Freistößen, Gefahrenmomente herauf. Das nutzte nichts, Eisenhüttenstadts Danny Grünberg köpfte nach einer Ecke in der 58. Minute ins rechte Toreck.

Neuzugänge sorgen für Sieg

Es kam die Phase wo die Partie für Preussen auf der Kippe stand. Doch die Abwehr stand und nach vorne wurde bald auch wieder druckvoller gespielt. So landete ein Freistoß von Kim Schwager an der Querlatte und der Nachschuss von Jannis Theodor strich knapp am Pfosten (69.) vorbei. Als sich das Spiel schon auf ein Unentschieden einzupegeln schien, kam der Doppelpack von Peda zum Auswärtssieg. Beide Tore wurden von Abwehrspielern eingeleitet. Beim 2:1 in der 80. Minute spielte Patrick Kirsten einen perfekten Ball in den Strafraum, den Peda nutzte.

Die endgültige Entscheidung leitete der neue Abwehrchef Szymon Sidorowicz mit einem beherzten Sprint über den halben Platz ein. Seinen Torschuss wehrte der starke FC-Keeper Christian Lehmann zwar ab, doch beim zweiten Nachschuss von Peda zum 3:1-Endstand war der 34-Jährige dann doch machtlos. "Wir haben konzentriert gespielt, meist wenig zugelassen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Spielerisch können wir es aber besser", so das Resümee von Trainer Torsten Maerz.