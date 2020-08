Holger Rudolph

Neuruppin Country-Musik vom Feinsten hörten die 240 Fans von Tom Astor am Samstagabend vor dem Hangar 312 im Rahmen des Country-Wochenendes. Der 77-jährige Sauerländer, der seit 1963 vor Publikum auftritt, erreichte 1984 mit "Hallo, guten Morgen Deutschland" deutschlandweite Bekanntheit.

Die Fans waren zum Konzert teils Hunderte von Kilometern angereist. Ein Rostocker und seine Familie folgen Astor auch schon mal bis zu Auftritten am Nürburgring. Die 140 Kilometer lange Anfahrt nach Neuruppin sei eine der kleinsten Übungen gewesen, sagte der Mann von der Küste. Es lohne sich immer, Astor zu hören. Seine volle und klare Stimme erinnere an den inzwischen verstorbenen Altmeister Johnny Cash.

Astor freute sich sehr, nach der langen Corona-Pause endlich wieder auftreten zu dürfen. Zuletzt habe er am 8. März in Dresden gespielt. In vielen Orten Deutschlands sei noch immer alles abgesagt. Umso toller sei es, dass das Team vom Hangar 312 ihm und seiner Band die Chance zum Auftritt gebe.

Astors Stimme hört sich noch immer so gut wie vor Jahrzehnten an. Er sang Mutmach-Lieder wie jenes über "Freunde", die einen auch schon mal aus der Hölle holen. Mit "Nutz die Zeit, alter Junge" erinnerte er, wie noch mehrmals an diesem Abend, daran, dass kein Leben auf dieser Erde unendlich ist und es manchmal das Beste ist, das eigene Sein auf diesem Planeten zu genießen, so lange es noch geht. Zu diesen Songs gehörte auch "Wir wollen leben, solange wir leben", das im US-amerikanischen Original bei "Johnny and the Hurricanes" in den Fünfzigern "Red River Valley" hieß.

Astor spielte Country-Musik, aber auch die eine oder andere Ballade wie "Ich habe mir geschworen", bei der seine Stimme weicher klingen durfte. Natürlich gab es auch reichlich Trucker-Songs. Waren es doch die Fernfahrer, deren Held Astor schon in den 1970er-Jahren war. Und sie waren und sind seine Helden. Rhythmisches Klatschen und immer wieder sehr viel Beifall zeigten, wie sehr Astor das Publikum begeisterte.